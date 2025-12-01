VOLLEY BM / Il VBC Mondovì non riesce a sovvertire il pronostico contro il PVL Ciriè

Nell’ ottava giornata del campionato di Serie B il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e Matteo Brignone non riesce a sovvertire il pronostico sfavorevole e viene superato per 3-0 (25-20,25-21,25-22) dal forte PVL Ciriè, che dopo questa giornata si trova al primo posto in classifica a quota 19 punti in compagnia del Garlasco.

Per i monregalesi il risultato finale è oggettivamente bugiardo perché la differenza fra le due compagini è stata oggettivamente minima: i ragazzi allenati da Bertini e Brignone hanno commesso un po’ più di errori rispetto ai padroni di casa, in certe situazioni sono stati decisamente più ingenui dei padroni di casa ed in alcuni frangenti non sono neppure stati fortunati, con anche qualche decisione arbitrale non proprio favorevolissima. Le note positive arrivano da una crescita nei fondamentali di ricezione e difesa, mentre si fatica ancora troppo in attacco, il fondamentale al momento più deficitario. Insomma, risultato finale a parte, le sensazioni che arrivano dalla trasferta di Ciriè devono considerarsi incoraggianti e fanno ben sperare per i prossimi impegni, a cominciare da quello in programma sabato al PalaItis contro il Parella Torino, uno scontro diretto che non si può assolutamente sbagliare.

“Purtroppo – commenta coach Vittorio Bertini – il risultato non ci ha sorriso, ma questa difficile trasferta conferma la crescita del gruppo. La richiesta sia dello staff tecnico che società era chiara: una prova di squadra, di carattere e di impegno ed i ragazzi hanno risposto positivamente, giocando una gara per lunghi tratti alla pari contro una delle squadre insieme con il Garlasco più attrezzate per la promozione in A3. Malauguratamente il finale non ci ha premiato, perchè ancora una volta nei momenti decisivi dei set abbiamo perso lucidità, mentre loro hanno saputo sfruttare al meglio l’accoppiata primo tempo/pipe, che ha risolto situazioni difficili. Interessanti e incoraggianti le nuove soluzioni tecniche messe in atto: alcune preparate in settimana, altre completamente inedite, come l’ utilizzo di Garelli quale libero di difesa ed il conseguente spostamento di Garello come schiacciatore. Tali scelte che hanno portato i loro frutti soprattutto nel terzo set, quando una serie di servizi proprio di Garello ha riaperto tutto, portando il punteggio dal 15-20 al 21-20, grazie anche agli attacchi dell’inedita coppia di posto 4 Bellanti-Camperi de alla diagonale Polizzi-Bosio. Purtroppo nel rush finale, la maggiore sicurezza e potenza d’attacco del PVL è riuscita a fare la differenza, ma, dentro un comprensibile rammarico, rimane forte il segnale più importante: una prova autenticamente di squadra, in cui le individualità hanno lasciato spazio a uno spirito collettivo volitivo, generoso, combattivo. E proprio questo è lo spirito che servirà nella prossima decisiva sfida del 6 dicembre contro Parella Torino, una gara fondamentale per conquistare il primo successo e continuare così a restare in corsa per la salvezza”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Bellanti in banda, Berutti e Coppa centrali, Candela e Garelli liberi, inserendo durante la gara tutti i giocatori presenti a referto, ossia Polizzi, Genesio, Camperi, Caldano, Catena e capitan Garello.

Nel primo set i canavesani partono meglio e si portano prima sull’ 8-6 e poi sul 15-13, quindi vengono ripresi sul 16 pari. Le due compagini procedono in equilibrio sino al 19 pari, quando i canavesani aumentano i giri del motore e vanno via, chiudendo 25-20, mentre entrano Polizzi e Genesio.

Anche nella seconda frazione partono meglio i padroni di casa, che si portano prima sull’ 8-5 e poi sul 14-10. Dentro Camperi, Genesio, Polizzi e Caldano, ma i monregalesi, pur esprimendosi su discreti livelli, non riescono a ricucire lo svantaggio (18-14, 21-17) e si arrendono 25-21.

Nel terzo set, con Genesio e Camperi in campo sin dall’ avvio, i monregalesi partono molto lentamente e vanno sotto prima 8-4 e poi 16-9. Dentro prima Bellanti, poi Catena, quindi Bosio ed infine Garello e la squadra ha una bella reazione, recuperando lo svantaggio accumulato sino a portarsi a -1 (20-21 grazie a due ace di Garello). I canavesani, però, non perdono la necessaria lucidità e ripartono, portandosi prima sul 23-21 e poi chiudendo 25-22.

Sabato il VBC ospiterà al PalaItis alle ore 20.30 il Parella Torino, attualmente undicesimo con 7 punti: uno scontro diretto che non si deve assolutamente sbagliare per conquistare il primo successo e continuare a restare in corsa per la salvezza.

PVL CIRIE’ - VBC MONDOVÌ 3-0 (25-20,25-21,25-22)

VBC MONDOVI’: Giovannetti 4, Bosio 8, Menardo 4, Bellanti 6, Coppa 5, Berutti 1, Candela (L1), Garelli (L2) Polizzi , Genesio 7, Camperi 6, Catena 1, Caldano, Garello (K) 2. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.