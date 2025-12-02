A Farigliano torna Fiera dei Puciu e di San Nicolao: una tradizione secolare che unisce la comunità

È una tradizione che dura da secoli, ma soprattutto un momento di comunità. È questa l'atmosfera che avvolge la Fiera dei Puciu e di San Nicolao che si tiene, ogni anno, la prima domenica del mese di dicembre.

"L'origine di questa manifestazione - spiega il sindaco Ivano Airaldi - si perde nella notte dei tempi ed è dedicata all'ultimo frutto che offre la stagione, 'i puciu' e a San Nicolao, santo patrono e motivo di ispirazione per la figura di Babbo Natale. La tradizione vuole che per tutta la durata della fiera venga distribuita una minestra sostanziosa che viene preparata solo dagli uomini e poi distribuita il giorno seguente a tutti quelli che passano in paese, come stabilito dalla marchesa Isabella Doria, esempio di intraprendenza femminile, nota per aver trovato modi astuti per mettere fine alle dispute in paese.

Per noi questa festa dimostra soprattutto il senso di appartenenza e lo si vede dall'impegno di associazioni locali, volontari, scuole, commercianti e produttori che partecipano e lavorano all'unisono".

E saranno proprio i commercianti i protagonisti dell'edizione 2025 della manifestazione che si svolgerà domenica 7 dicembre nel cuore del paese.

Ricco di conferme e novità, il programma della Fiera dei Puciu e di San Nicolao che, dopo aver dedicato la scorsa edizione alle eccellenze dei produttori locali, quest'anno si concentrerà sui commercianti.

In attesa della Fiera, gli appuntamenti si apriranno sabato 6 dicembre con la consegna della Costituzione ai neo diciottenni, ospitata nella sala del consiglio del Palazzo Comunale alle 15:30. Alla Biblioteca Civica “Nicola e Beppe Milano”, alle 17, si terrà invece l’inaugurazione della mostra di Andrea Orlando, curata dalla Galleria Grafica Antica e intitolata "Combinazioni".

In serata, la sede della Pro Loco ospiterà alle 20.45 lo spettacolo di teatro dialettale della compagnia «Banda Brusca».

Domenica 7 dicembre la giornata sarà animata dalla mostra statica dei trattori d’epoca, affiancata dal mercato tradizionale e dai banchi di prodotti tipici, attivi per l’intera giornata.

Non mancheranno street food, canti popolari della tradizione con la corale «I Gat Russ» e le sculture di legno realizzate con motosega da Barba Brisiu.

Sarà inoltre possibile salire sulla torre civica in piazza San Giovanni dove si terrà il taglio del nastro che darà il via ai festeggiamenti con l'accompagnamento della banda musicale «I Giovani di Farigliano».

In mattinata, nella rinnovata piazza davanti al municipio, spazio al salottino “I nostri commercianti in fiera”, dove interverranno i commercianti locali in dialogo con la giornalista Arianna Pronestì. A seguire la tradizionale distribuzione della “Minestra degli uomini”, con trippe e ceci di Nucetto, a cura della Pro loco.

Due grandi novità per i più piccoli: l’area gonfiabili (dalle 10 alle 16) e la presenza dell’ASD Hieramatra che curerà l’esposizione di rapaci dalle 10 alle 12.

Dalle 14 si potranno gustare anche caldarroste e vin brulé, preparati dal Gruppo Alpini di Farigliano, mentre alle 15, protagoniste saranno le donne con il "Gioco delle bije".

Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 sarà inoltre possibile visitare la mostra "Combinazioni" di Andrea Orlando, allestita presso la biblioteca civica.

Durante tutta la giornata saranno aperte la Chiesa della Madonna del Pilone (piazza Don Arnaldi), la Parrocchia di San Giovanni Battista e la cappella di San Nicolao. La scoperta del patrimonio locale sarà affidata agli studenti delle classi 2^F e 3^F della Scuola Secondaria di primo grado di Farigliano.

I ragazzi, protagonisti del progetto didattico "Ciceroni", guideranno i visitatori attraverso la storia e le bellezze artistiche della Cappella di San Nicolao, della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e della Cappella della Madonna del Pilone di Farigliano.

L'iniziativa è il culmine di un percorso di studio pluridisciplinare che unisce l'apprendimento in aula con l'esperienza sul campo. Materie come Arte e Immagine, Religione, Italiano, Storia, Geografia, Inglese e, trasversalmente, Educazione civica, convergono per offrire agli alunni una profonda conoscenza dei beni storico-artistici locali.

Le visite guidate dagli alunni si svolgeranno per l'intera giornata di domenica 7 dicembre, secondo i seguenti orari: Cappella di San Nicolao (9.30 - 12.30/ 14 - 17 con servizio navetta con partenza dalla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista); Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista e Cappella della Madonna del Pilone (10.30-12.30/14- 17).