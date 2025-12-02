“La Terra è Terra:  ciò che il giardiniere calpesta tutti i giorni senza sapere”

Un’occasione imperdibile e gratuita per appassionati, professionisti del verde e chiunque desideri approfondire temi fondamentali per la gestione sostenibile degli spazi verdi.

Il Centro Congressi Formont di Peveragno ospiterà sabato 20 dicembre, dalle 9.00 alle 12.00, una conferenza dedicata al presente e al futuro dei terricci, dei substrati e degli ammendanti, con un approfondimento speciale sulle pacciamature, spesso poco conosciute ma fondamentali per la gestione del verde. L’incontro, dal titolo “Ciò che il giardiniere calpesta tutti i giorni senza sapere”, offrirà una panoramica completa sulle soluzioni innovative e tradizionali per giardini pensili, tetti verdi, terrazze, colture in vaso e aiuole, con particolare attenzione ai contesti in cui le infestanti rappresentano un problema.

Moderati dal Garden Designer Maurizio Zarpellon, durante l'evento interverranno:

• Luca Collina – Vulcaplant s.r.l.- azienda specializzata nella produzione e distribuzione di substrati minerali vulcanici per il verde e l’agricoltura.

• Giuseppe Molino – Agricola Albese – substrati innovativi e pacciamatura

• Alessandro Tomatis – Centro per la Castanicoltura – substrati e pacciamatura da cippato di castagno detanninizzati

La conferenza si svolgerà presso il Centro Congressi Formont, in Via G. U. Luigi Massa 6, Peveragno.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione entro il 15 dicembre. Per iscriversi: cfp-peveragno@formont.it o 0171/338997