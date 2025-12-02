Montaldo Mondovì, al dottor Francesco Cozzi il premio biennale "Sigillo di Bronzo"

Sabato 13 dicembre 2025 alle ore 10.30 presso il Municipio di Montaldo di Mondovì avrà luogo la cerimonia di consegna del premio biennale “Sigillo di Bronzo” in memoria del prof. Giorgio Maria Lombardi.

Il premio è stato istituito dal Comune per ricordare la figura del suo illustre cittadino onorario, ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, membro del Consiglio Superiore della Magistratura, autore di molteplici e pregevolissime pubblicazioni storiche e giuridiche, illustre studioso riconosciuto in ambito nazionale e all'estero nonché, suo autorevole sindaco di Montaldo di Mondovì per 3 consiliature dal 1975 al 1990, instancabile e appassionato promotore di iniziative per la valorizzazione del territorio e persona di indimenticabili doti di umanità e generosità.

Il premio consiste nella riproduzione del sigillo di Tomaso, Signore di Montaldo reperto in bronzo venuto alla luce nel corso di una campagna di scavi iniziata nel 1983 e protrattasi per vari anni svolta dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte sul colle in località Castello di Montalto di Mondovì, voluta e sostenuta dal professor Giorgio Maria Lombardi, sindaco all’epoca del Comune di Montaldo. L'originale sigillo trecentesco in bronzo, che reca lo stemma di Tomaso di Montaldo, é conservato presso il museo di antichità di Torino.

Il riconoscimento viene assegnato a persona, ente o Istituzione che abbia posto il sigillo della propria capacità e impegno in uno dei settori giuridici, sociali, letterari, archeologici, archivistici, medici e farmaceutici, naturali e ambientali, artistici, musicali e politici dettagliatamente indicati nell’apposito regolamento.

Il premio per l’edizione 2025 è stato assegnato al dottor Francesco Cozzi con la seguente motivazione: “per aver posto il sigillo della propria capacità ed impegno nel campo del diritto per la sua attività di magistrato.

Uomo di studi giuridici e di legge, dopo essersi laureato a Genova con una tesi sulla tutela penale della sicurezza del lavoro con il prof C.F. Grosso è entrato in magistratura nel 1978.

È stato giudice istruttore penale fino al 1981 a Voghera e poi pubblico ministero dal 1981 al 1996 a Genova. Dal 1996 al 1998 è stato direttore dell'Ufficio rapporti con il Parlamento nel Gabinetto del Ministro della Giustizia prof G.M. Flick. In seguito ha svolto funzioni di sostituto Procuratore generale a Genova (dal 1998 al 2004) e di Procuratore aggiunto presso la Procura di Genova (dal 2004 al giugno 2010). Dopo essere stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chiavari ha terminato la sua carriera come Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dove si è dedicato, da ultimo, alle indagini sulla tragedia del ponte Morandi.

Si è sempre occupato di reati tributari, fallimentari e contro l'economia e di esecuzione penale, dal 2004 di delitti contro le fasce deboli di violenza di genere e di criminalità organizzata specie nella qualità di capo della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova.

Ha pubblicato commenti e svolto relazioni agli incontri di studio del CSM sui criteri di determinazione della pena; sulla giustizia riparatoria e pene alternative alla detenzione; in tema di esecuzione penale e indulto; in tema di reati contro la sicurezza stradale e del codice della strada e sulla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e di reati di violenza di genere e in materia di ordinamento giudiziario.

Sul tema della sicurezza stradale ha partecipato ad incontri e audizioni per la modifica degli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Dopo il pensionamento del 6.7.2021 è stato nominato dal Senato Accademico dell’Università di Genova Garante dell’Ateneo incarico ricoperto fino al 31.10,2025.

Nel 2022 e fino al dicembre 2023 ha svolto l’incarico di referente per i Pubblici Ministeri per i corsi obbligatori per i magistrati aspiranti al conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi nella commissione nominata dal Direttivo della Scuola Superiore di Formazione del CSM.

Attualmente dal 2 agosto 2023, è Difensore Civico della Regione Liguria.

Nel 2021 è stato insignito dal Sindaco di Genova dell’Onorificenza del Grifo d’Oro e nel giugno 2023 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica la Onorificenza al merito di Commendatore della Repubblica.

E’ legato a Montaldo da un forte vincolo di amicizia, consolidato da una costante frequentazione e presenza in paese, dal 1959; è sodale e sostenitore della Comunità montaldese, era unito al prof. Giorgio Lombardi da reciproca stima ed amicizia pluridecennale.”