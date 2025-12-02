 / Attualità

Attualità | 02 dicembre 2025, 10:56

Piter Alpimed+, la provincia di Cuneo alla prima Assemblea Transfrontaliera a Nizza

Il consigliere Silvano Dovetta all'incontro inaugurale con i 15 partner italiani e francesi: presentati i progetti ECOTOUR ed ECOTERR per turismo sostenibile e resilienza climatica

I partecipanti alla prima Assemblea Transfrontaliera del Piter Alpimed, tra cui il consigliere Dovetta

Nella giornata di venerdì 28 novembre il consigliere delegato alla Programmazione Europea della Provincia di Cuneo, Silvano Dovetta, ha partecipato a Nizza alla prima Assemblea Transfrontaliera del Piano Integrato Territorale Alcotra Alpimed+, un appuntamento di rilievo che ha riunito amministratori, tecnici e attori del territorio e ha segnato l’avvio ufficiale delle attività, offrendo un momento di confronto strategico e di riflessione condivisa per rafforzare le relazioni tra i territori delle Alpi del Mediterraneo e favorire percorsi comuni di sviluppo.
È stato il primo incontro ufficiale dei 15 partner coinvolti, operanti nei territori della provincia di Cuneo, della provincia di Imperia e del dipartimento delle Alpi Marittime.

Nel corso dell’assemblea sono stati presentati i progetti ECOTOUR ed ECOTERR, di cui la provincia di Cuneo è partner, dedicati rispettivamente alla promozione della destinazione turistica transfrontaliera e all’aumento della resilienza del territorio di fronte ai cambiamenti climatici.

Al termine dell’incontro il consigliere Dovetta ha dichiarato: «Quella di Nizza è stata una tappa importante per il Piter Alpimed+, nella quale abbiamo dimostrato che, nonostante le difficoltà, la cooperazione resta uno strumento fondamentale per i nostri territori. Mettere insieme i progetti all’interno di un singolo territorio richiede già un grande impegno; farlo tra realtà diverse lo è ancora di più. Tuttavia, anni di collaborazione transfrontaliera hanno mostrato quanto sia essenziale lavorare insieme e quanto i nostri territori siano capaci di costruire progettualità condivise. Continuare a progettare in modo coordinato, mantenendo sempre al centro l’ascolto delle esigenze delle nostre comunità, è la chiave per affrontare le sfide future».

Oltre alla Provincia di Cuneo, partecipano al Piano Alpimed+: Métropole Nice Cote d’Azur (coordinatore) Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, Chambre des Métiers et de l’Artisanat Régional PACA, Parc national du Mercantour, Parco fluviale Gesso e Stura – Comune di Cuneo, Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Regione Liguria, ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Provincia di Imperia.

cs

