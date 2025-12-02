Piter Alpimed+, la provincia di Cuneo alla prima Assemblea Transfrontaliera a Nizza

Nella giornata di venerdì 28 novembre il consigliere delegato alla Programmazione Europea della Provincia di Cuneo, Silvano Dovetta, ha partecipato a Nizza alla prima Assemblea Transfrontaliera del Piano Integrato Territorale Alcotra Alpimed+, un appuntamento di rilievo che ha riunito amministratori, tecnici e attori del territorio e ha segnato l’avvio ufficiale delle attività, offrendo un momento di confronto strategico e di riflessione condivisa per rafforzare le relazioni tra i territori delle Alpi del Mediterraneo e favorire percorsi comuni di sviluppo.

È stato il primo incontro ufficiale dei 15 partner coinvolti, operanti nei territori della provincia di Cuneo, della provincia di Imperia e del dipartimento delle Alpi Marittime.

Nel corso dell’assemblea sono stati presentati i progetti ECOTOUR ed ECOTERR, di cui la provincia di Cuneo è partner, dedicati rispettivamente alla promozione della destinazione turistica transfrontaliera e all’aumento della resilienza del territorio di fronte ai cambiamenti climatici.

Al termine dell’incontro il consigliere Dovetta ha dichiarato: «Quella di Nizza è stata una tappa importante per il Piter Alpimed+, nella quale abbiamo dimostrato che, nonostante le difficoltà, la cooperazione resta uno strumento fondamentale per i nostri territori. Mettere insieme i progetti all’interno di un singolo territorio richiede già un grande impegno; farlo tra realtà diverse lo è ancora di più. Tuttavia, anni di collaborazione transfrontaliera hanno mostrato quanto sia essenziale lavorare insieme e quanto i nostri territori siano capaci di costruire progettualità condivise. Continuare a progettare in modo coordinato, mantenendo sempre al centro l’ascolto delle esigenze delle nostre comunità, è la chiave per affrontare le sfide future».

Oltre alla Provincia di Cuneo, partecipano al Piano Alpimed+: Métropole Nice Cote d’Azur (coordinatore) Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, Chambre des Métiers et de l’Artisanat Régional PACA, Parc national du Mercantour, Parco fluviale Gesso e Stura – Comune di Cuneo, Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Regione Liguria, ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, Provincia di Imperia.