Domenica 7 e lunedì 8 dicembre “Niva e la Magia della Musica” presso la Scuola APM di Saluzzo

La Fondazione Scuola APM presenta “Niva e la Magia della Musica”, un evento musicale itinerante dedicato alle famiglie e ai bambini dai 3 agli 11 anni, in programma domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 presso la sede della Fondazione.

L’iniziativa propone un’esperienza coinvolgente e immersiva, in cui i piccoli partecipanti accompagneranno Niva, una giovane elfa curiosa e pasticciona, in un viaggio fantastico alla ricerca dei suoni del Natale.

Il pubblico sarà coinvolto in canti, danze, giochi con la musica: un viaggio divertente, interattivo e scintillante, perfetto per entrare nello spirito delle feste con allegria!

Domenica 7 e Lunedì 8 Dicembre 2025

Turni: 10:00 – 11:00 – 14:30 – 15:30 – 16:30

Ogni percorso ha una durata di circa 50 minuti e prevede piccoli gruppi per garantire un’esperienza personalizzata e coinvolgente.

La partecipazione è su prenotazione, fino ad esaurimento posti: ritmi@consonanteapm.it

Il costo è di 10 euro per ogni coppia bambino+adulto; 5 euro per ogni partecipante aggiuntivo.