La poesia iraniana a Cortemilia: voci di libertà e bellezza nella nona edizione di "Saper Leggere e Scrivere"

Venerdì 12 dicembre presso gli storici locali della Biblioteca Civica di Cortemilia si terrà il terzo incontro della 9ª edizione della Rassegna "Saper Leggere e Scrivere", rassegna curata e organizzata dalla Biblioteca Civica ‘Michele Ferrero’ di Cortemilia e dall’Associazione Culturale Animae Langhe.

Un incontro affascinante e coinvolgente e il titolo scelto dai relatori: ‘Leggere i Poeti iraniani. Voci contemporanee dal Paese della Poesia’ già ben esplicita la magica atmosfera.

Sarà Francesco Occhetto, giovane ed appassionato studioso, che l’Iran l’ha percorso coi suoi piedi, che ha incontrato personalmente i suoi poeti, a condurre per mano i partecipanti a conoscerne le voci più importanti della contemporaneità, artisti divenuti veri e propri eroi nazionali. L’Iran non è infatti soltanto il Paese degli ayatollah, né delle carceri in cui si vuol soffocare ogni anelito di libertà; è il luogo del mondo dove ancora oggi donne e uomini affidano alla poesia, vero balsamo di verità e bellezza, messaggi di alto valore spirituale, estetico e civile.

Patrizia Camatel, attrice e autrice, regista teatrale e artista che collabora con enti teatrali del territorio piemontese, sarà la voce recitante permettendo così alle poesie di esprimersi al loro meglio.

"La poesia iraniana, memore della sua tradizione millenaria (Rumi, Firdusi, Hafez…), racchiude oggi in sé il canto di un popolo ferito dal proprio presente storico, fatto di limitazioni della libertà personale e d’espressione, ma desideroso di raccontare al mondo la luce che possiede e che abita", dice Francesco Occhetto, che oltre ad aver curato e tradotto insieme a Faezah Mardani un’antologia dei maggiori poeti iraniani, ha scritto di questo argomento per molte testate giornaliste e riviste nazionali.

La Sala della Biblioteca diventerà così l’accogliente salotto letterario affacciato sul Paese delle cupole celesti, dei profeti e di sfarzosi sovrani, di deserti e lussureggianti giardini, terra di santi, carovanieri e astronomi.

"Sarà un incontro che desidera aprire alla libertà di pensiero e all’incontro fra i popoli attraverso la poesia, sottolineando ancora una volta e a fondo quanto l’arte e la poesia siano, in un mondo sempre più diviso e individualista, nutrimenti essenziali di una convivenza pacifica e benevola tra i popoli", dicono i curatori e le referenti della Biblioteca Civica di Cortemilia.

La rassegna "Saper Leggere e Scrivere" permette agli insegnanti iscritti alla piattaforma ministeriale SOFIA di veder loro riconosciuti i crediti formativi.

L’iniziativa fa parte della progettualità della Biblioteca Civica, dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, del Premio di letteratura per ragazzi ‘il gigante delle Langhe, ed è condivisa nella sua realizzazione dall’Amministrazione di Cortemilia, dall’Associazione Culturale Animae Langhe, dal Sistema Bibliotecario delle Langhe, dagli Istituti Comprensivi Cortemilia – Saliceto e Bossolasco – Murazzano.