"Musica e Magia" all’Auditorium Arpino di Bra

Venerdì 12 dicembre alle ore 21, presso l’Auditorium Arpino di Bra, si svolgerà uno spettacolo dal titolo “Musica e Magia”.

Come da tradizione, nel mese di dicembre il gruppo Alpini di Bra organizza una serata conviviale per augurare buone feste.

Sul parco si esibiranno la Corale Alpina del Gruppo di Bra e il coro “J’Amis d’la Madalana” di Fossano (foto sotto). Il tutto accompagnato dalle magie di Mister K (foto in basso).

Durante la serata si racconterà della raccolta avvenuta a Bra nei mesi scorsi destinata al 2° Reggimento Alpini in missione Unifil in Libano.

Questo appuntamento è organizzato dal Gruppo Alpini di Bra in collaborazione con Zizzola Turismo e Cultura ed è inserito della rassegna Nativitas Piemonte e Mousikon.