Strada provinciale sp175, al via i lavori di bitumatura tra Villanova Solaro e Torre San Giorgio

Hanno preso il via lunedì 1° dicembre i lavori di bitumatura della strada provinciale 175, nel tratto compreso tra Villanova Solaro e Torre San Giorgio, intervento finalizzato a garantire maggiore sicurezza e funzionalità della viabilità provinciale.

La consigliera provinciale Ivana Margherita Casale ha effettuato un sopralluogo sul cantiere insieme al capo cantoniere Giuliano Ruatta, constatando direttamente l’avvio delle operazioni e la qualità dei lavori.

«Esprimo grande soddisfazione per l’avvio dei lavori di bitumatura sulla sp 175, un intervento importante che riusciamo a realizzare ancora nel 2025 grazie a una programmazione attenta e a un impegno costante – ha dichiarato Casale. – Ho potuto constatare personalmente la qualità e la cura con cui si sta operando. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al dirigente, ai tecnici e a tutto il personale della Provincia che, con professionalità e dedizione, consentono ogni giorno di portare avanti interventi fondamentali per la sicurezza e la funzionalità della nostra rete viaria».