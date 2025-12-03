Pro Natura Cuneo presenta "Birmania in bicicletta" con Albino e Carmen

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 21, il Cinema Monviso di via XX Settembre a Cuneo ospiterà la proiezione del documentario video fotografico "Birmania in bicicletta… e motorino!", presentato da Pro Natura Cuneo nell'ambito della rassegna "Bugianen alla scoperta del mondo".

Protagonisti del racconto sono Albino Pellegrino e Carmen, che condivideranno con il pubblico la loro esperienza di tre mesi alla scoperta di una parte del misterioso e spettacolare sud est asiatico, viaggiando principalmente in bicicletta ma anche, questa volta, su motorini.

Il documentario è strutturato in due tempi. Questa prima serata sarà dedicata alla parte sud della Birmania, con un itinerario che parte dal golfo del Bengala tra i villaggi di pescatori e prosegue nella vasta pianura tra fiumi, risaie, vita contadina, templi e pagode.

Il viaggio tocca i due principali centri di pellegrinaggio buddhista birmani: la Shwedagon Pagoda con il suo enorme stupa dorato alto 98 metri e la Golden Rock, in bilico sulla punta di una montagna. Si prosegue poi verso le grotte sacre di Hpa-An, dove negli enormi cunicoli calcarei innumerevoli statue del Buddha accolgono i fedeli.

Non mancheranno spaccati di vita quotidiana, come i pendolari sulle ferrovie birmane, prima di entrare in Thailandia e procedere verso nord fino al famoso Triangolo d'Oro, punto di incontro tra Thailandia, Birmania e Laos.