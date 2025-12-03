Savigliano, luminarie accese: parte "Incantevole Natale"

Con l'accensione delle luminarie nel centro storico è entrato ufficialmente nel vivo il periodo delle festività a Savigliano, con il ricco calendario di iniziative – “Incantevole Natale” – organizzato da Comune e dalla Fondazione Ente Manifestazioni, in collaborazione con l'Ascom.

Citando i principali eventi di intrattenimento a carattere natalizio, giovedì 4 dicembre, alle 21, al teatro Milanollo andrà in scena il concerto di Natale con la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Al termine, cioccolata calda e vin brulè offerti dal Gruppo Ana di Savigliano. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Riguardo il weekend dell'Immacolata, domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nel centro storico terranno banco le animazioni itineranti a cura dell’associazione Caribù. Protagonisti i go-kart a pedali per bambini e adulti, oltre alle attività di giocoleria in collaborazione con “Fuma Che ‘Nduma”. Piazza Santa Rosa sarà invece la cornice dei giochi del Mago Zapotek.

Sempre domenica, un pomeriggio speciale dedicato ai bambini sarà quello che animerà il Museo Ferroviario piemontese. Ingredienti dell'iniziativa di “Aspettando il Natale al Museo Ferroviario” saranno: visita guidata, plastici con modellini in movimento e laboratorio creativo. Ingresso a 7 euro.

Lunedì 8 dicembre, per tutto il giorno il centro storico cittadino ospiterà il mercatino dell'antiquariato. E alle 17.30, alla Sala della Crosà Neira, si potrà assistere a “Rei e Pastres, una veglia occitana”, concerto live di musiche occitane. A cura dei Quba Libre Quartet, con S. Baudino (ghironda, organetto, cornamusa, zufolo), G. Quattromini (chitarra, fisarmonica, flauto), P. Lombardo (voce) e A. Bongiovanni (percussioni). L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

«Questi primi eventi – dicono gli organizzatori del cartellone – sono solo un piccolo assaggio dei numerosi appuntamenti che animeranno l'intero mese di dicembre, accanto a numerosi altri momenti di carattere culturale e non solo a tema non strettamente natalizio. Il programma completo è disponibile sul sito internet del Comune di Savigliano e su www.entemanifestazioni.com/natale, oltre che sui profili Facebook ed Instagram 'Incantevole Natale'».