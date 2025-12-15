 / Eventi

Eventi | 15 dicembre 2025, 16:22

Bra: il Concerto di Capodanno al Teatro Politeama Boglione

Il 30 dicembre con la Banda Giuseppe Verdi di Bra e il Coro Hændel di Trofarello

Quale migliore tradizione, per dare il benvenuto al nuovo anno, se non la musica? Un appuntamento atteso che, anche quest’anno, torna nel calendario del teatro Politeama Boglione di Bra: martedì 30 dicembre, alle ore 21, va in scena il “Concerto di Capodanno - Elisir d'Amore”, con la Banda “Giuseppe Verdi” di Bra diretta da Enea Tonetti e la partecipazione del Coro Hændel di Trofarello.

La Banda musicale “Verdi” condurrà il pubblico nelle atmosfere del “melodramma giocoso” de L’Elisir D’amore di Gaetano Donizzetti. Fin dal suo apparire, la pièce ebbe un grande successo, con trentadue repliche consecutive. A farla immediatamente amare è in particolare l’inventiva melodica donizettiana, che sposa a meraviglia la vena buffa dell’opera e che è talvolta velata di malinconia, in particolare, nell’aria più celebre, ‘Una furtiva lagrima’.

Sul palco il soprano Anna Delfino (Adina), il tenore Mattia Pelosi (Nemorino), il baritono Carlo Morini (Belcore) e il basso Nicholas Tagliatini (Dulcamara). Narra l'attore Andrea Benfante.

Seguirà brindisi benaugurale nel foyer del teatro.

I biglietti per lo spettacolo, fuori abbonamento, costano 15 euro. E’ possibile acquistrali sul portale www.ticket.it (qui il link diretto: https://www.ticket.it/teatro/evento/lelisir-damore_3835851.aspx), oppure al botteghino del teatro la sera dello spettacolo, dalle 19 alle 21.

Maggiori informazioni sul web, all’indirizzo www.turismoinbra.it, o chiamando l’ufficio Cultura e e Manifestazioni allo 0172.430185.

