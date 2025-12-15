"Grip", il teatro inclusivo delle Nuvole approda al Monastero della Stella di Saluzzo

Il Teatro delle Nuvole presenta "Grip – Frena che devi scendere!", la nuova produzione scritta e diretta da Simone Morero. Dopo l’anteprima con grande partecipazione al festival Sghembo di Torre Pellice, lo spettacolo arriva a Saluzzo venerdì 19 dicembre alle 20:30 negli spazi del Monastero della Stella, in piazzetta della Trinità 4, debitamente predisposto per accogliere lo spettacolo, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Sul palco il gruppo teatrale del centro diurno del Consorzio Monviso Solidale, composto da 8 persone con disabilità, due educatrici e alcuni volontari che portano in scena un racconto fatto di fragilità, tentativi, routine che si ripetono e aperture inattese verso gioco e poesia.

«Ci sentiamo in una girandola meccanica che non ci dà pace, una disumana sarabanda che ci ribalta e ci risvolta come calzini di spugna - argomenta il regista -. Nel turbinio delle abitudini, che a volte rassicurano e a volte stancano, dei tentativi che si ripetono e dei cicli di vita che marciano spediti, noi, fragili guerrieri sballottati... ci fermiamo. Per osservare i panorami e aprire spiragli di gioco e poesia».

Afferma Lele Odiardo, educatore e responsabile del centro diurno: «Anche quest’anno siamo riusciti a mettere in scena uno spettacolo che sono sicuro riserverà delle sorprese per il pubblico, grazie ad un gruppo ormai rodato di attori e all’apporto impareggiabile delle volontarie, guidati con estro e mano sicura dal regista Simone Morero. Per il secondo anno, inoltre, hanno collaborato con Morero tre ulteriori persone che frequentano il centro diurno che hanno partecipato al laboratorio di scrittura affiancato al percorso teatrale vero e proprio. Un esperimento che ha veramente soddisfatto tutti».

La serata accoglierà anche una performance del team di danzaterapia della palestra Balance – Arte e Movimento di Manta, coreografata da Anna Cadorin.

Ingresso libero. Prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it

