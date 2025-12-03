In archivio la 3ª edizione della gara di kata individuale e a squadre organizzata dalla Shotokan Karate-do Cervasca

Giunta alla 3ª edizione, si è svolta sabato 29 novembre la gara di kata individuale e a squadre organizzata dalla Shotokan Karate-do Cervasca nella palestra comunale.

La partecipazione era riservata ad atleti della federazione SKI I della provincia di Cuneo di tutte le cinture da 13 anni in su.

Alla gara erano iscritti 76 atleti e 10 squadre e grazie alla collaborazione dei maestri di tutte le palestre e dei giudici la gara si è svolta nel migliore dei modi.

La premiazione si è svolta con la presenza del sindaco di Cervasca Enzo Garnerone e dell'assessore allo sport Silvano Rinaudo.

Per la palestra cervaschese nel kata individuale si è aggiudicata il primo posto Cecilia Bella, il secondo posto Nicolò Allamando e il 4° posto Paolo Chesta e Sergio Chesta.

Nella competizione a squadre medaglia d'argento per la squadra delle cinture arancio composta da Paola Pagotto, Cecilia Pagotto e Cecilia Bella e medaglia di bronzo per la squadra cinture verdi composta da Nicolò Allamando. Gioele Occelli e Pietro Lamberti.

Complimenti anche a Sara, Nicolas, Stefano, Simone, Fabio, Francesco e Giacomo che hanno calcato il tatami con determinazione, anche per quelli di loro alla prima esperienza di gara.

Gli allenamenti per gli atleti della palestra cervaschese proseguono tutti i lunedì e mercoledì sera in vista dei prossimi impegni sia agonistici che in preparazione dei passaggi di grado.