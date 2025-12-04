A Revello la personale di Carlo Centanni “Tra Sacralità e Spiritualità”

"I presepi per me rappresentano il vero senso della Famiglia, ed è per questo che ho voluto rappresentarli usando vari materiali. Per me, veder uscire da un semplice ciocco di legno quel qualcosa che si “nascondeva” al suo interno è come assistere ad un fenomeno, qualcosa che sa di prodigio!".

Carlo Centanni inaugura nella sua Revello, giovedì 4 dicembre alle ore 21 nella sala consigliare del Palazzo comunale la “personale” intitolata “Tra Sacralità e Spiritualità” con sottotitolo “Un vero e proprio viaggio nel mondo dei Presepi e dei Pellegrini”.

Una mostra di sculture ma non solo, perché Centanni è sì un vero appassionato di scultura, ma anche uno scrittore e un viaggiatore sempre in bilico tra spiritualità e avventura.

Nel legno, e in altri materiali, sono rappresentate alcune sue visioni sacre diventate realtà artistiche, opere che gli hanno regalato, e che ci regalano, vere emozioni.

La sua crescita, personale e spirituale, si è manifestata nel corso degli anni, per ben sette volte, per sette vie diﬀerenti, percorrendo il “Cammino di Santiago”, sia a piedi sia in bicicletta, da solo, con amici o con la famiglia, senza farsi mancare anche la “Via Francigena”, alcuni trekking sulle montagne Himalayane, un viaggio equo-solidale nell’Africa rurale e numerosi viaggi in quasi tutti i continenti, dimostrandosi un vero e proprio stacanovista del pellegrinaggio!

All’inaugurazione, oltre a presentare la mostra, Carlo, stimolato dal giornalista Doriano Mandrile, racconterà di come ha scoperto la scultura e la scrittura, dei suoi quattro libri e di quando, il 19 di agosto del 1993, una frana sul Monviso fermò momentaneamente la sua vita e la sua voglia di montagna e di avventura. Come da titolo del suo primo libro, “Una lezione di vita: perché non vale mai la pena di mollare”.

La mostra si tiene in collaborazione con il Comune di Revello.