Sciopero generale nella raccolta rifiuti: mercoledì 10 dicembre possibili disagi

Il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) informa che mercoledì 10 dicembre 2025 è in programma una giornata di sciopero generale del settore raccolta rifiuti. L’adesione alla protesta potrà comportare disagi nei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nella pulizia urbana e nella gestione delle aree ecologiche.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, tra cui la raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti da scuole, mense, ospedali, case di cura, stazioni ferroviarie e caserme, oltre alla pulizia delle aree mercantili e di quelle di particolare interesse turistico.

La normale attività di raccolta riprenderà regolarmente giovedì 11 dicembre. Il CEC invita i cittadini a collaborare per contenere i disagi: nel caso in cui il ritiro non avvenga nelle fasce orarie previste, è richiesto di ritirare i rifiuti e ricollocarli all’interno della proprietà privata in attesa del successivo passaggio, per evitare accumuli su strada e garantire il decoro urbano.