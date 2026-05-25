A Peveragno “Un bambino vero”: teatro e Pinocchio nel bicentenario di Collodi

A duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi, scrittore e giornalista italiano e padre del burattino Pinocchio, i giovani attori e le giovani attrici del laboratorio teatrale ragazzi organizzato dalla Compagnia del Birùn e curato dalla regista Silvana Scotto, mettono in scena il saggio spettacolo UN BAMBINO VERO. Ispirato alle avventure del celebre burattino, lo spettacolo prova a rispondere alla grande domanda che sta alla base e anima il romanzo che le racconta: cosa vuol dire essere un bambino vero?

Pinocchio lo scoprirà attraverso gli incontri e le avventure che vivrà con i suoi amici e anche con chi non gli è amico. Essere un bambino vero e poter diventare un adulto consapevole vuol dire avere un cuore, imparare ad amare e a crescere con tutto ciò che comporta, nel bene e nel male.

L'appuntamento è per venerdì 29 maggio alle 21.30 nel Cortile Ambrosino a Peveragno e rientra nella Rassegna ASSAGGI 2026-INCONTRO.

L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.