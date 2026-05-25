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Eventi | 25 maggio 2026, 08:05

“Fentanyl 50”, poesia e cura al Caffè Sociale di Mondovì

Venerdì 29 maggio incontro con Nicola Duberti e Orietta Basso Bersano tra sanità, fragilità e ruolo dei caregiver

L'incontro si tiene al Caffè Sociale

L'incontro si tiene al Caffè Sociale

Una serata dedicata al valore della cura, alla fragilità del corpo e al ruolo, spesso silenzioso ma fondamentale, dei caregiver. Venerdì 29 maggio il Caffè Sociale di Mondovì ospiterà un nuovo appuntamento delle “Incontre Letterarie”, con la presentazione di Fentanyl 50, raccolta poetica di Nicola Duberti pubblicata da Carabba nel 2025.

L’autore dialogherà con Orietta Basso Bersano del comitato Dica 32, in un confronto che intreccia poesia, sanità e questioni sociali. Il titolo dell’incontro, “Sanità, Cura e Poesia: una questione sociale”, anticipa il cuore della riflessione: riportare al centro l’importanza delle relazioni umane, dell’ascolto e della responsabilità collettiva verso chi cura e chi è curato.

A fare da filo conduttore della serata anche un verso tratto dall’opera: “Dice il dottore che anche i baci, come il Fentanyl, sono un farmaco a rilascio prolungato…”, immagine che racchiude il legame tra dimensione affettiva e terapeutica.

L’appuntamento prenderà il via alle ore 19 con un apericena presso il Caffè Sociale, in piazza Franco Centro, nella zona della stazione di Mondovì, mentre la presentazione del libro inizierà alle 20.30. Per partecipare all’apericena, al costo di 15 euro, è richiesta la prenotazione entro giovedì 28 maggio al numero 375 8178138.

Un’iniziativa che unisce parola poetica e riflessione civile, restituendo alla cultura il suo ruolo di spazio di incontro, consapevolezza e condivisione.

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