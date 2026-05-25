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Eventi | 25 maggio 2026, 09:15

“Le Madri della Costituzione della Repubblica Italiana”: a Fossano una mostra sul valore paritario, identitario e civile della donna

Inaugurazione venerdì 29 maggio a cura di Comune, Commissione Pari Opportunità. La rassegna al Castello degli Acaja metterà in risalto le 21 donne che hanno scritto nella Costituzione i principi che hanno cambiato l’Italia e la storia

“Le Madri della Costituzione della Repubblica Italiana”: a Fossano una mostra sul valore paritario, identitario e civile della donna

Nella solenne celebrazione della ricorrenza dell'80° anniversario della Repubblica Italiana, della conquista del diritto di voto delle donne e dell'elezione delle 21 Deputate all'Assemblea Costituente nella storica data del 2 giugno 1946, Il sindaco Dario Tallone e l'Amministrazione Comunale della Città di Fossano con la fattiva collaborazione della Commissione Comunale Pari Opportunità, presieduta da Anna Mantini, organizzano venerdì 29 maggio alle 18 al Castello degli Acaja la cerimonia d'inaugurazione dell'esposizione della mostra di Toponomastica femminile " Le Madri della Costituzione della Repubblica Italiana". 

Sarà un tributo di memoria alle 21 donne che hanno fatto scrivere nella Costituzione Italiana i principi che hanno cambiato l'Italia e la sua storia. 

Un evento Istituzionale - culturale da condividere con la cittadinanza e le giovani generazioni, per riflettere sul passato con la consapevolezza dei diritti conquistati e per ritrasmettere il valore della cittadinanza paritaria che sappia affrontare le sfide del futuro.

Per l’occasione presenzieranno il sindaco di Fossano Dario Tallone, il senatore Giorgio Maria Bergesio, la consigliera regionale Gianna Gancia e interverranno la presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Mantini, nonché Giovanna Cristina Gado, in rappresentanza della toponomastica femminile. 

L’appuntamento è anche in collaborazione con il gruppo teatrale “La Corte dei Folli Aps” e i brani musicali della giornata saranno a cura della Fondazione Fossano Musica.

Cristiano Sabre

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