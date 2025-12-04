Il punto di facilitazione digitale si sposta al Consorzio Monviso Solidale

A partire dal 5 dicembre, e per tutto il mese di gennaio, il punto di facilitazione digitale a Savigliano sarà aperto tutti i venerdì esclusivamente presso la sede del Consorzio Monviso Solidale, in corso Roma 113. Invariato l'orario: 8.30-12.30 e 13.30-17.30.

È possibile accedere al servizio tramite il numero unico prenotazioni 0171. 1680375 o mediante il sito retefacilitazionedigitale.it, o via mail: info@retefacilitazionedigitale.it. Oppure recendosi direttamente negli uffici.

Il servizio di Facilitatore digitale è pensato per offrire supporto pratico e indicazioni concrete ai cittadini che vogliano comprendere meglio le potenzialità delle nuove tecnologie e il funzionamento dei dispositivi informatici, o scoprire come accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione, sempre più diffusi. Il servizio è erogato da consulenti tecnici, appositamente formati. L'obiettivo è quello di consentire al cittadino di diventare autonomo nell'uso quotidiano degli strumenti digitali, supportandolo e non "facendo al posto suo".

Il Facilitatore digitale è in grado di dare una mano per moltissime azioni: navigare in internet, usare la posta elettronica, installare e usare applicazioni, utilizzare i principali strumenti di messaggistica istantanea, effettuare una videochiamata, usare i principali social network, pagare con strumenti digitali, accedere ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari online, risolvere le procedure digitali più complesse e non ricorrenti, come il rilascio dello Spid. Questi sono soltanto alcuni esempi.

Capoprogetto dell'iniziativa, a cui Savigliano aderisce dal dicembre 2023, è il Consorzio Monviso Solidale.