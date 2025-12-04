KARATE / Da Savigliano e Fossano a Fidenza per i campionati italiani CSEN 2025 [FOTO]

La palestra di Karate Savigliano Open Space con la Sport Point di Fossano e la preziosa collaborazione della Olimpia Karate Carmagnola hanno preso parte all'evento di Fidenza, in occasione del quale 2000 atleti si sono dati battaglia portando sul tatami diversi stili, tra cui lo shotokan, il gojo ryu e lo shitoryu.

Gli atleti saviglianesi erano in totale 8, tra cui Francesco Brignone della palestra di Cervasca. Si sono dovuti scontrare con regole diverse e stili diversi ma sono riusciti a strappare qualche podio, nello specifico:

Quaglia Matilde 1^ kata cadetti cintura bianca

Scaffidi Giorgia 2^ kata senior bianca

Brundu Daniel 3^ kata junior gialla e arancio

Roattino Matteo 3^ kumite cadetti - 63kg verdi e blu

Si sono anche distinti Scicolone Mattia, Brignone Francesco, Alesso Lorenzo, Pinta Veronika e Dematteis Francesca che hanno superato diversi giri eliminatori perdendo poi però con i finalisti.

I maestri Gabriele Mellano, Davide Scicolone, Giorgio Villois e Vasile Nicola sono molto soddisfatti della prestazione degli atleti e ringraziano di cuore i Maestri Cerrato Alessandro e Bertolini Massimo di Carmagnola per la preziosa collaborazione e per aver seguito gli atleti sul tatami.