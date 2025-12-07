Incendio in un’abitazione a Dronero questa mattina, diverse le segnalazioni

Numerose segnalazioni sono arrivate questa mattina alla centrale del comando dei vigili del fuoco di Cuneo per la presenza di fumo che usciva dalle finestre di un’abitazione all’interno di un palazzo del centro cittadino di Dronero, in via Vittorio Alfieri, dove risiedono diversi nuclei familiari.

Dalle 7.20 sul posto stanno operando la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo con autopompa serbatoio, autobotte e autoscala (ora rientrata), insieme ai volontari di Dronero con un’altra APS. Non si conosce al momento l’origine delle fiamme né l’entità dei danni materiali.



L'incendio è sotto controllo e ha interessato solamente la cucina e la sala dell'appartamento da cui è divampato. A dare l'allarme gli stessi residenti che hanno lasciato l'abitazione senza conseguenze.



Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza ed evacuazione dai fumi, seguiranno ulteriori verifiche per escludere ulteriori rischi e si deciderà circa l'inagibilità dei locali.











