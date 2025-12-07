VOLLEY B1F / Il Mondovì conquista tre punti sul campo della Pan Alfieri Cagliari

Con una prestazione solida nei momenti che contano, Mondovì Volley conquista tre punti essenziali e si mette alle spalle la sconfitta dell'ultimo turno. Sul campo della Pan Alfieri Cagliari è 0-3 (19-25, 22-25, 18-25), con una prestazione caratterizzata dai 13 muri vincenti e dai 14 punti di Sangoi, Bergese e Bole.



Coach Claudio Basso schiera il suo sestetto come da abitudine. La palleggiatrice è Colombano opposta a Sangoi, Bosso e Bole sono le schiacciatrici, Bergese e capitan Aliberti le centrali, Monaco il libero.



La palleggiatrice Giulia Serra, l’opposto Ciavattini, le bande Tesanovic ed Anello, le centrali Padula e Silvia Serra e il libero Orro sono la risposta di coach Loi per la Pan Alfieri Cagliari.



Il muro di Bergese e Sangoi dà alle monregalesi il loro primo vantaggio (1-2), con Bole che al termine di un lungo scambio dà il doppio vantaggio alle ospiti (6-8). L’ace di Giulia Serra riporta la parità (9-9). Capitan Aliberti amplia il divario in fast (11-14) ma il muro di Padula su Bole significa nuova parità (15-15). I muri di Colombano e Bergese scavano un nuovo solco (16-19) fino all’errore di Ciavattini (19-25).



Il pallonetto in fast di Aliberti rompe l’equilibrio nella seconda frazione (3-6) e la stessa capitana continua a andare a segno (6-9). La solita Ciavattini prova a riportare sotto Cagliari (12-13) anche grazie a una coppia arbitrale tendente all’indeciso (14-15). Aliberti però torna in cattedra a muro (14-17), con Bole a darle manforte a muro su Boso (16-20). Il diagonale di Ciavattini riavvicina le sarde (21-22) ma il muro di Aliberti su Tesanovic chiude la contesa (22-25).



Un’incomprensione sul campo di Mondovì Volley dà alle padrone di casa il +1 (3-2) e le due squadre vanno a braccetto per un po’ (7-7). Uno sforzo collettivo prova a lanciare il “Puma” (10-14). Silvia Serra attacca in rete (13-17). Un po’ di confusione nel campo di casa su una palla facile di Bergese manda le ospiti a +5 (15-20), che poi dilagano (16-23) fino alla chiusura con il primo tempo di Bergese (18-25).



PAN ALFIERI CAGLIARI - MONDOVÌ VOLLEY 0-3 (19-25, 22-25, 18-25)



PAN ALFIERI CAGLIARI: Orro (L), Anello 6, Serra G. 2, Gulino, Schirru, Boso 3, Serra S. 5, Ciavattini 7, Padula 4, Tesanovic 5. Non entrate: Licciardi, Soro, Vinci (L).



Errori in battuta: 4. Battute vincenti: 2. Muri vincenti: 7.



MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 11, Sangoi 14, Monaco (L), Bergese 14, Aliberti 11, Colombano 1, Bole 14, Munari. Non entrate: Fissore, Imarisio, Sclavo, Picchiotti.



Errori in battuta: 15. Battute vincenti: 4. Muri vincenti: 13.



LE DICHIARAZIONI DI COACH CLAUDIO BASSO: “Sono molto contento della partita che abbiamo disputato: nella parte di muro-difesa siamo stati ordinatissimi e a questo abbiamo fatto seguire una ricostruzione del gioco di qualità. Non era scontato fornire una prestazione di questo tipo su un campo dalla logistica così complicata, ma organizzare la trasferta in due giorni sicuramente ci ha reso le cose più agevoli.”



LE DICHIARAZIONI DELL’OPPOSTO GIADA SANGOI: “Avevamo studiato bene la partita e a questo abbiamo fatto seguire un ottimo approccio in campo. Siamo riusciti a contenerle bene, sia in attacco che nella parte di muro-difesa. È stata una prestazione di squadra, tutte abbiamo contribuito con il nostro bagaglio tecnico e con la voglia che avevamo di riscattarci rispetto alla scorsa partita.”