Attualità | 09 dicembre 2025, 09:46

Ceva in lutto per Marco Berrone, tecnico Elettroplus Telecomunicazioni di Torino

I funerali con Santa Messa esequiale saranno celebrati domani, mercoledì 10 dicembre alle 14.30, nella parrocchia Collegiata del Duomo

Marco Berrone, 53 anni

Un malore ha portato via improvvisamente Marco Berrone, tecnico Elettroplus Telecomunicazioni di Torino, residente a Ceva. Si è spento nella giornata di domenica 7 dicembre, al rientro da una giornata in famiglia. Aveva 53 anni. 

Lascia la moglie Monica Zigliani, le figlie Lisa e Anna, il papà Sergio e la dolce zia Mimma e gli amati animali.

La veglia di preghiera si terrà questa sera alle 20 nell’abitazione di via Polveriera 20. 

I funerali con Santa Messa esequiale saranno celebrati domani, mercoledì 10 dicembre alle 14.30, nella parrocchia Collegiata del Duomo.

AP

