Ceva in lutto per Marco Berrone, tecnico Elettroplus Telecomunicazioni di Torino

Un malore ha portato via improvvisamente Marco Berrone, tecnico Elettroplus Telecomunicazioni di Torino, residente a Ceva. Si è spento nella giornata di domenica 7 dicembre, al rientro da una giornata in famiglia. Aveva 53 anni.

Lascia la moglie Monica Zigliani, le figlie Lisa e Anna, il papà Sergio e la dolce zia Mimma e gli amati animali.

La veglia di preghiera si terrà questa sera alle 20 nell’abitazione di via Polveriera 20.

I funerali con Santa Messa esequiale saranno celebrati domani, mercoledì 10 dicembre alle 14.30, nella parrocchia Collegiata del Duomo.