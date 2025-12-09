Handbike e territorio: SportABILI Alba festeggia i suoi atleti e il progetto che cresce

C’è un momento, ogni dicembre, in cui SportABILI Alba non celebra soltanto il Natale: celebra se stessa, la sua storia, le persone che la rendono possibile. La cena di Natale 2025, ospitata ieri sera nelle sale accoglienti della Trattoria del Castello di Serralunga d’Alba, è stata proprio questo: un incontro inatteso per numeri, intenso per emozioni, autentico nello spirito.

Un parterre sorprendente ha riempito la sala: atleti, amici, sostenitori e soprattutto quegli sponsor affezionati che da anni credono nel progetto, accompagnando l’associazione con passione e continuità. Tra i piatti della tradizione e i brindisi, è emersa con forza la dimensione comunitaria che da sempre caratterizza SportABILI Alba.

Il momento centrale della serata è stato il tributo ai Campioni di Handbike, la squadra che ha conquistato il titolo FAST TEAM al Giro di Handbike 2025. Una vittoria nata da chilometri di fatica, da una disciplina che richiede forza, equilibrio e determinazione assoluta. Gli atleti hanno voluto donare al presidente Massimo Borsa la maglia rossa del vincitore, simbolo del trionfo, destinata a diventare un segno permanente nella sede dell’associazione. Con essa, anche il riconoscimento conferito dal Comune di Alba durante gli Alba Sports Awards 2025, dove l’Amministrazione ha premiato chi ha saputo distinguersi a livello nazionale.

Accanto allo sport, la solidarietà. La Bancarella della Solidarietà è tornata a colorare la serata con gadget, idee regalo e oggetti artigianali realizzati dai volontari, presenze imprescindibili a ogni evento sociale di SportABILI Alba. Per questa edizione, la bancarella ha potuto contare anche sulle creazioni artistiche donate da Manuela Bertuol di Roddi, che contribuiranno a sostenere i progetti dell’associazione nel tempo.