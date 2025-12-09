Cherasco, la Pop Art si respira: al Salmatoris un viaggio tra profumi e colori

Il 21 dicembre, nel giorno più poetico dell’anno, quando la notte si allunga e la città si raccoglie in un’atmosfera sospesa, Palazzo Salmatoris apre le sue porte a un evento che parla direttamente alle emozioni: “Pop art. La trama olfattiva di SBAM”, un’esperienza sensoriale che unisce il cuore di Cherasco ai colori della Pop Art a cura di Acqua di Cherasco, nell’ambito del Solstizio d’Inverno promosso dall’editore Aragno.

Il percorso unisce profumi e colori in un racconto che celebra la vitalità della Pop Art attraverso il linguaggio invisibile delle essenze ed è proposto da Acqua di Cherasco, realtà profondamente radicata nel territorio e simbolo della sua sensibilità artistica e artigianale. Le fragranze, pensate per dialogare con le opere in mostra, accompagnano i visitatori in un viaggio intenso, fatto di ricordi, sensazioni e piccole illuminazioni improvvise.

La mostra si trasforma in una scossa olfattiva, un’energia che vibra nelle sale di Palazzo Salmatoris come un’eco contemporanea capace di trasformare l’evento in un’esperienza intima e sorprendente. Sala Reviglio diventa una stanza emotiva, ogni profumo una chiave per riscoprire l’arte con uno sguardo più personale, più umano.

L’iniziativa si inserisce nel calendario del Solstizio d’Inverno, il programma ideato dall’editore Aragno contribuisce ad animare la vita culturale cheraschese e a valorizzare il ruolo della città come luogo di incontro tra memoria, creatività e nuove visioni.

«'Pop art. La trama olfattiva di SBAM' è un invito rivolto alla comunità – dice Mara Degiorgis, consigliera delegata alla Cultura - un’occasione per vivere Palazzo Salmatoris in modo nuovo, per farsi sorprendere dall’arte e per condividere un’esperienza che parla al territorio e nasce dal territorio. Non dimentichiamo che la mostra si snoda con circa 150 opere tra Palazzo Salmatoris di Cherasco e Casa Francotto di Busca».