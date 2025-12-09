Concerto di Natale ad Alba sulle note di Haydn

Il 21dicembre 2025 alle ore 16 ad Alba, nella Cattedrale di San Lorenzo, si terrà il Concerto di Natale organizzato dalle Corali San Secondo di Asti e Officina vocis di Neive, accompagnate dall’Orchestra Melos Filarmonica di Torino e dirette dal Maestro Mario Dellapiana. Le voci soliste saranno quelle di Francesca Idini (soprano), Mattia Pelosi (tenore), Rossella Giacchero (contralto), Marco Camastra (basso).

Saranno eseguite musiche del grande compositore austriaco Franz Joseph Haydn. Il programma prevede che ad aprire il concerto sia la Filarmonica Melos con la Sinfonia n.2 in do maggiore; seguirà la Messa “in angustiis” col sottotitolo “Nelson Messe” dato dall’autore, sembra sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria dell’ammiraglio inglese Nelson sulla flotta napoleonica ad Abukir. Seguirà il gioioso e brillante Te Deum n.2.

L’evento è ad ingresso libero.

Dopo la prima albese, il concerto avrà luogo anche ad Asti martedì 26 dicembre alle ore 17:00 presso l’Insigne Collegiata di S. Secondo dove continua la pluridecennale tradizione cittadina del Concerto natalizio offerto dall’omonima corale.