La "Compagnia deli Stornati" porta al Teatro Toselli una commedia di Francesco Brandi

Domenica 14 dicembre, alle ore 17, presso il Teatro Toselli di Cuneo, in Via Teatro Giovanni Toselli n. 9, la Compagnia degli Stornati in collaborazione con l’ABIO di Cuneo ODV presenta la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi che ha vinto il premio “Achille Campanile 2017”. La storia è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per aiutarla con dei piccoli lavoretti; in realtà questa è solo una scusa che la donna ha inventato per poter far loro una proposta “indecente”.

Il testo tratta anche temi importanti come quello dell’essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire “ti amo” ed anche del saper dire “non ti amo più”.

Un testo terribilmente moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti ed a ridere (e commuoversi) delle loro (dis)avventure.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto all’ABIO, l’Associazione per il Bambino in Ospedale che promuove l’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero a favore dei bambini, per alleviare l’impatto del piccolo paziente e della famiglia con le strutture sanitarie.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione al sottonotato link: https://www.eventbrite.it/e/prestazione-occasionale-tickets-1974831695763