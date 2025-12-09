Mercatini di Natale a Cinzano, successo per la 5ª edizione: sole e tanta partecipazione

È iniziato nel migliore dei modi il periodo natalizio a Cinzano, frazione di Santa Vittoria d'Alba. Domenica 7 dicembre si è svolta la 5ª edizione dei Mercatini di Natale, organizzata dal Circolo Zia Gabri con il supporto di numerosi volontari.

Una giornata baciata dal sole ha accompagnato l'evento, che si conferma appuntamento sempre più atteso dalla comunità. Tra le bancarelle e le proposte natalizie, i visitatori hanno potuto gustare un'ottima polenta preparata dagli Alpini di Santo Stefano Roero, presenze fisse e apprezzate della manifestazione.

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per l'affluenza di pubblico, con famiglie e visitatori arrivati in numero crescente rispetto alle edizioni precedenti. Un successo che premia il lavoro del Circolo Zia Gabri e dei tanti volontari impegnati a far crescere anno dopo anno i Mercatini di Natale di Cinzano, ormai diventati un appuntamento fisso del calendario delle feste nel Roero.