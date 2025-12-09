Un aperitivo per aiutare gli animali randagi: l'iniziativa solidale di Vicoforte

Un brindisi per una buona causa. L'associazione culturale "Vicoforte Arte e Storia" organizza un Aperitivo Solidale a sostegno degli animali randagi e dei volontari che ogni giorno se ne prendono cura con dedizione.
L'appuntamento è fissato per giovedì 18 dicembre, dalle 18 alle 19.30, presso la sede dell'associazione a Fiamenga di Vicoforte.
«Un'occasione per stare insieme e dare un aiuto concreto a cani e gatti in difficoltà», spiega la presidente Irene Regolo.
L'evento è esclusivamente su prenotazione. Chi desidera partecipare può comunicare nome, cognome e numero di partecipanti entro il 16 dicembre al numero 338 9516290, anche tramite WhatsApp.