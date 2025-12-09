Un pinguino tra i vigneti: Orso Tosco a Roddino per la rassegna del giallo

Venerdì 12 dicembre alle ore 20 nel piccolo paese stretto tra i comuni di Dogliani e Monforte, arriva “L’ultimo pinguino delle Langhe”.

Questo il titolo del penultimo romanzo, scritto da Orso Tosco e pubblicato da Rizzoli. L’autore sarà il protagonista del secondo appuntamento di “Giallo Roddino”, la mini rassegna dedicata ai gialli ambientati nelle Langhe, promossa dalla Bottega di Roddino con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’ associazione culturale BookPostino.

L’appuntamento è presso la Bottega di via Roma 5, a Roddino, e sarà l’occasione non solo di conoscere lo scrittore ligure, ma di fare un viaggio attraverso la sua ampia produzione letteraria. Infatti sono poco usciti “La controra del barolo” (ancora con Rizzoli) e “Controbuio. Vivere e morire al casinò di Sanremo” (con Ubagu Press).

“L’ultimo pinguino delle Langhe” è un racconto che segue le indagini del commissario Gualtiero Bova, chiamato a fare luce su una morte apparentemente inspiegabile tra vigneti, nebbie e piccole comunità. Una storia che intreccia humour, malinconia e mistero, costruendo un giallo fuori dagli schemi e profondamente radicato nel paesaggio langarolo.

“Dopo l’esordio sotto la neve del 21 novembre scorso - ricorda Emanuela Gallo, che gestisce la Bottega di Roddino - sono molto felice di poter ospitare per questo secondo appuntamento uno scrittore del calibro di Orso Tosco. Sono una sua fedele lettrice e sono certa che anche coloro che varranno ad ascoltarlo lo apprezzeranno”.

Va ricordato che Orso Tosco, grazie al commissario Bova, il protagonista del romanzo, ha vinto il Premio Scerbanenco 2024, il massimo riconoscimento per la narrativa gialla.

Interpellato da noi, Orso Tosco ha dichiarato: “Faccio volentieri tappa a Roddino per questa rassegna, perché lì emerge con chiarezza, forse più che altrove, come la tradizione si ottenga solo restando aperti al mondo. È un luogo di sperimentazioni e conferme, di fatiche e godimenti.”

L’appuntamento è quindi per venerdì 12 dicembre alle ore 20 presso la Bottega di Roddino in via Roma 5. A dialogare con l’autore sarà Sante Altizio, presidente dell’associazione culturale BookPostino.

L’ingresso è libero. Al termine dell’incontro sarà possibile cenare con l’autore. Per la cena è necessario prenotare al 339 4463850 .