“A Scuola di Legno” cresce: gli studenti dell’IIS Denina Pellico Rivoira di Saluzzo incontrano la Fondazione Renzo Piano

Il progetto “A Scuola di Legno”, promosso dalla Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo e dalle Scuole Tecniche San Carlo, continua a rinnovarsi con iniziative sempre diverse e, quest’anno, ha ampliato il proprio raggio d’azione coinvolgendo anche le scuole superiori di primo e secondo grado. L’obiettivo è avvicinare un numero crescente di giovani al mondo del legno, dell’architettura e della progettazione.

Originariamente rivolto agli alunni delle classi quarte delle scuole primarie degli Istituti comprensivi della provincia di Cuneo, il progetto didattico nasce con l’intento di diffondere i valori della cultura produttiva del territorio, portare la cultura del legno nelle scuole fin dai primi cicli dell’istruzione, far conoscere le peculiarità delle nostre produzioni e la qualità dei prodotti realizzati dalle aziende locali, e infine valorizzare l’importanza dell’“intelligenza manuale”.

In questo contesto, una classe dell’Istituto Denina-Pellico-Rivoira di Saluzzo, ha avuto l’opportunità di recarsi a Genova per visitare la Fondazione Renzo Piano: un premio conquistato grazie alla vittoria del concorso “ProgettaINLegno”, corollario del progetto “A Scuola di Legno” nell’edizione per gli Istituti Tecnici per Geometri.

«L'uscita didattica offerta come premio alla classe vincitrice del concorso ha ottenuto un buon riscontro da parte dei ragazzi che si sono mostrati molto interessati a quanto visto. La Fondazione Renzo Piano offre la possibilità di vedere da dentro il lavoro di uno studio di architettura di fama mondiale e apprezzare le diverse professionalità presenti. Ad accoglierci, oltre il personale che cura la Fondazione, anche il responsabile dell'ufficio modelli, il quale ha spiegato quali sono le competenze richieste per questo particolare lavoro e quali i materiali vengono utilizzati, tra questi, c’è anche il legno, che spicca per bellezza e duttilità nella lavorazione», ha dichiarato Erica Pellegrino, direttrice delle Scuole Tecniche San Carlo.

L’arrivo nel capoluogo ligure è stato, infatti, un’importante occasione per scoprire alcuni dei luoghi più rappresentativi della città: il porto di Genova, cuore pulsante e storico ponte verso il mare, e il centro storico, dove gli studenti hanno percorso alcune delle caratteristiche vie medievali fino a raggiungere il Duomo. Questo primo momento di esplorazione ha permesso ai ragazzi di immergersi nell’identità culturale e urbana della città, osservando da vicino il dialogo continuo tra storia, architettura e innovazione.

La visita è entrata nel vivo presso la Fondazione Renzo Piano, dove i ragazzi sono stati accolti dallo staff e hanno potuto assistere a un filmato introduttivo dedicato alle attività e ai progetti sviluppati dalla Fondazione. Il racconto delle metodologie di lavoro e della filosofia progettuale di Renzo Piano ha offerto agli studenti uno sguardo privilegiato su un approccio all’architettura basato su cura, precisione e visione internazionale.

Il momento più atteso della giornata è stato l’incontro con Francesco Terranova, uno dei tre modellisti del prestigioso studio RPBW – Renzo Piano Building Workshop di Genova. Terranova ha illustrato agli studenti il suo ruolo all’interno dello studio, sottolineando l’importanza della costruzione dei modelli come strumento fondamentale dell’architettura contemporanea, capace di trasformare idee e intuizioni in oggetti concreti e tridimensionali. Attraverso esempi e aneddoti, ha mostrato quanto la modellistica sia una fase creativa ma allo stesso tempo rigorosa, in cui artigianato e tecnologie si incontrano.

A commento dell’iniziativa, Simone Saglietti, presidente della Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo, dichiara: «Dopo dieci anni da questa edizione, per la prima volta si è scelto di aprire il progetto “A Scuola di Legno” anche alle scuole superiori. È bello vedere l’evoluzione di questo progetto e vogliamo vivere questa nuova apertura agli istituti superiori come un lancio, un modo per proseguire e far crescere il percorso già in essere con le scuole elementari».

La giornata a Genova rappresenta dunque un tassello significativo nel percorso formativo di “A Scuola di Legno”, che ha potuto far vivere anche agli studenti delle scuole superiori un’esperienza immersiva nel mondo dell’architettura, del design e dell’innovazione. Un’esperienza che non solo arricchisce le competenze tecniche degli studenti, ma contribuisce anche a rafforzare la loro consapevolezza riguardo alle opportunità professionali future, evidenziando il ruolo centrale della creatività e della progettualità sostenibile nel mondo contemporaneo.