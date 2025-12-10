Antica Fiera di Santa Lucia, boom della rassegna zootecnica: raddoppiati i capi in esposizione

Un grande successo per l'esposizione zootecnica dell'Antica Fiera di Santa Lucia a Ceva. “Rispetto all'edizione del 2024 – commenta l'assessore alle Manifestazioni Luca Prato – abbiamo raddoppiato il numero dei capi esposti. Come Amministrazione non possiamo che essere estremamente soddisfatti di questo risultato, che è frutto del dialogo che abbiamo aperto con gli allevatori del territorio”. Eccellente il risultato dei partecipanti, che quest’anno ammontano a 47.

Nella categoria Vitelli maschi sotto i 24 mesi, primo premio a Cascina Moretta di Moretta, seguita da Maia Federico di Lesegno e Cogno Renato di Carrù. Tra le Vitelle femmine della stessa età, doppietta dell'Azienda agricola Il Boschetto di Asti con primo e secondo posto, terza l'Azienda agricola La Fasenda di Centallo.

Per i Tori, vittoria di Calleri Gianluca di Magliano Alpi davanti all'Azienda agricola Valcolla di Boves e a Chionetti Rosanna di Scagnello. Ancora protagonista Il Boschetto di Asti nelle Manze, con primo e secondo premio, mentre il terzo è andato a Ferrero Enzo di Perlo. Nella categoria Vacche, primo posto all'Azienda agricola Pecchio Silvano di Carignano, secondo e terzo all'Azienda agricola Valcolla di Boves.

Tra i Vitelli castrati, primato di Roccia Silvio di Fossano, seguito da Cogno Renato di Carrù e Luciano Valter di Lesegno. Nei Manzi giovani, doppio podio per Cascina Lisindrea di Vicoforte (prima e terza), con l'Azienda agricola La Genuina di Saliceto al secondo posto.

Nella sezione Altre razze e meticci, tra i vitelli maschi primo e terzo premio a Cascina Moretta di Moretta, secondo a Lovera Giovanni di Cavallermaggiore. Tra le vitelle femmine, vittoria dell'Azienda agricola Il Boschetto di Asti. Nei Manzi adulti, primo posto a Ramini Mauro di Sale San Giovanni.

Il Premio speciale "Città di Ceva" è stato assegnato all'Azienda agricola Canavese di Ceva, mentre il riconoscimento per il capo meglio preparato è andato all'Azienda agricola La Fasenda di Centallo. Premio alla macelleria più lontana a Guerini Davide di Varese.