Alba riceve in dono la Madonna che allatta il Bambino del Barnaba

Mesi fa è giunta al Comune di Alba la proposta di avere in dono una tavola di Barnaba da Modena.

La Giunta guidata dal sindaco Gatto ha interessato la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Provincie del sud Piemonte, proponendole il compito di valutare il dipinto. Il passaggio sarà, dunque, perfezionato con la traditio, ovvero, in termini legali, la consegna nelle mani del sindaco, che avverrà venerdì 12 dicembre alle 16 nella Sala del Consiglio “Teodoro Bubbio”.

Inizialmente anonima, si è palesata in un secondo momento la donatrice, la nota dottoressa Giovanna Bergui.

L’autore dell’opera è Barnaba Agocchiari, detto Barnaba da Modena, maestro del Trecento al quale Alba è molto legata. La sua opera più importante è la Madonna con il Bambino, nota anche come Madonna del latte, firmata e datata 1377, situata oggi in San Giovanni. Quest’ultima e quella in corso di donazione sono artisticamente in stretta prossimità: identiche sono l’impostazione della composizione e il trattamento plissettato del manto a finta agemina. La somiglianza è tale da far ritenere molto suggestiva e plausibile l’ipotesi che l’una sia stata eseguita per il convento di San Francesco e l’altra per quello di San Domenico e le due pale quasi si rispecchiano sugli altari delle due chiese dei due ordini mendicanti presenti ad Alba nel Trecento.

Da molto tempo, il dipinto, situato nella cappella a sinistra di San Giovanni, è oggetto della devozione popolare. Sono circa quaranta le sue opere, quasi tutte tavole, conservate, tra gli altri, in musei di Londra, Berlino, Bologna, oltre che nel Museo d’arte antica di Torino e negli Stati Uniti.



