A Savigliano si presenta il libro di Maurizio Biancotti

Il Progetto Oceano di Oasi Giovani dà il via ad un nuovo ciclo di incontri letterari con autori del territorio: “Storie che abitano qui”. Si parte venerdì 12 dicembre, alle 17.30, presso palazzo Taffini, con Maurizio Biancotti, insegnante, ed il suo recente libro “Il professore scalzo”.

Un romanzo che «celebra la bellezza dell'insegnamento e la magia della scoperta – racconta l'autore –. Attraverso le avventure di Elio Verde, insegnante di italiano e latino fuori dagli schemi, il lettore verrà trasportato in un viaggio straordinario fatto di lezioni che diventano esperienze di vita, momenti di riflessione e incontri magici».

Parteciperanno alla presentazione: Carlo Turco, Luca O'Connor, Lorenzo Ragazzi ed Alessandro Biolè. Ingresso libero. Per informazioni: 348.7202776.