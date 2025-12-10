Mauro Rivetti presenta il suo nuovo romanzo "A.L.B.A. Dominus"

Sabato 13 dicembre, alle 17.30, presso l’Associazione Alec di Alba, in via Vittorio Emanuele II 30, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Mauro Rivetti, A.L.B.A. Dominus, edito da Golem Edizioni. Il libro vede protagonista la città di Alba, dove sparizioni, omicidi e furti d’arte si intrecciano in un mistero dai risvolti esoterici. La città diventa il fulcro di un’indagine che svela poteri occulti, simbolismi religiosi e dinamiche nascoste. Un romanzo avvincente, capace di unire tensione narrativa, critica sociale e un profondo legame con il territorio. L’autore condividerà la sua riflessione sul genere giallo: “Leggere un giallo è come addentrarsi in un labirinto dal quale, forse, non se ne uscirà mai. La vita è come un libro, e per viverla, occorre leggerla.”

Mauro Rivetti, nato a Cuneo nel 1971 e cresciuto a Piobesi d’Alba, vive oggi nel centro di Alba, dove ha sede il suo studio di scrittura. Geometra specializzato in immobili industriali per una multinazionale del settore moda, affianca alla professione una profonda passione per il territorio di Langhe, Monferrato e Roero, che racconta nei suoi romanzi gialli in chiave noir. La sua scrittura unisce storia, temi sociali e artistici, valorizzando luoghi, tradizioni e opere spesso dimenticate. Il suo stile e il legame con il territorio lo hanno portato a ottenere riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui la nomina a Cavaliere del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, conferita da istituzioni spagnole e successivamente riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Autore di vari romanzi di successo – da Alba di un delitto al più recente A.L.B.A. Dominus – Rivetti ha consolidato la sua presenza nel panorama letterario nazionale, partecipando a eventi culturali in Italia e all’estero. È anche autore di racconti dedicati a realtà locali e del libro Di nocciole e sangue, ambientato nel mondo della corilicoltura. Direttore artistico dell’Alba Noir Festival, promotore di Albarte Animus e ideatore del Premio Letterario Albedo, Rivetti valorizza il territorio anche attraverso la creazione di dolci ispirati ai suoi romanzi, realizzati con pasticceri locali e riconosciuti da istituzioni gastronomiche del territorio.