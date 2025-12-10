Domenica 21 mercato straordinario di Natale a Bra

Come da tradizione, la domenica che precede il Natale a Bra si svolgerà un mercato straordinario. Dalle 8 del mattino e per l’intera giornata di domenica 21 dicembre, sul rialzo di piazza Carlo Alberto troveranno posto banchi di diverso genere, occasione per andare alla ricerca di regali dell’ultima ora. Sempre domenica 21 ci sarà il Mercato della Terra, dal mattino al tardo pomeriggio nella tradizionale sede di corso Garibaldi.

Causa giornata festiva, è soppresso il mercato di venerdì 26 dicembre, mentre sono confermati gli appuntamenti del 24 e del 31 dicembre 2025 e del 2 gennaio 2026.