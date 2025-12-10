Bra: modifiche di orario per alcuni servizi comunali durante le feste

Durante le festività natalizie alcuni uffici e servizi comunali subiranno temporanee modifiche di orario.

Così, la Biblioteca civica “Giovanni Arpino” rimarrà chiusa nel pomeriggio del 24 e del 31 dicembre 2025, nonché per l’intera giornata del del 27 dicembre e del 5 gennaio 2026. Inoltre, dal 22 dicembre al 6 gennaio compresi, la Sala Bambini sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 18 e dal martedì al venerdì al mattino, con orario 9-12.

Lo sportello Al Elka sarà chiuso al pubblico giovedì 25 dicembre e giovedì 1 gennaio, per ritornare operativo secondo i consueti orari a partire da giovedì 8 gennaio. Modifiche previste anche per lo sportello Informagiovani e SPAL - Ufficio Servizio politiche attive del lavoroche rimarrà chiuso al pubblico da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio (compreso).

Sospensione natalizia anche per lo Sportello di facilitazione digitale ospitato il lunedì presso la Casa delle associazioni di piazza Valfrè di Bonzo e il venerdì nella Casa della famiglia all’interno dell’ex ospedale “Santo Spirito”, che rimarrà chiuso dal dal 22 dicembre al 6 gennaio compresi.

Per quanto riguarda invece i musei civici, il Museo Craveri rimarrà chiuso solo nelle giornate di giovedì 25 dicembre e 1 gennaio. Il Museo di Palazzo Traversa chiuderà a partire dal 22 dicembre per riaprire domenica 11 gennaio. Il Museo del Giocattolo, invece, chiuderà lunedì 22 dicembre per poi riaprire domenica 4 gennaio.

Sarà infine regolare lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Unica novità l’anticipo della raccolta della plastica di Capodanno, che sarà effettuata mercoledì 31 dicembre 2025 e non il primo gennaio 2026.