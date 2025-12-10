 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 dicembre 2025, 09:03

La chiesa di Sant'Ambrogio a Cuneo ospita il concerto di Natale del Coro Polifonico “Cum Corde”

Appuntamento mercoledì 17 dicembre alle 21. Ingresso libero

La chiesa di Sant'Ambrogio a Cuneo ospita il concerto di Natale del Coro Polifonico “Cum Corde”

Nell'ambito della rassegna "Dopocena in Corale" il coro polifonico Cum Corde sarà ospite per il concerto di Natale, nella chiesa di Sant'Ambrogio a Cuneo. L'evento è in programma mercoledì 17 dicembre alle 21 e aprirà il concerto il coro della Società corale città di Cuneo con brani dalla tradizione natalizia.

Ingresso libero.

Il Coro Polifonico “Cum Corde” nasce a Mondovì nel gennaio 2009 come evoluzione di un primo piccolo nucleo composto solamente da voci femminili. Ben presto, con l’ingresso delle voci maschili, il coro si trasforma in una formazione a voci miste e si dedica al repertorio polifonico sacro e profano di varie epoche. 

Oggi il Cum Corde conta circa 35 coristi stabili ed è ospite in molte rassegne corali del Piemonte.
Dall’autunno 2021 la responsabilità artistica e musicale è stata affidata alla M° Paola Roggero, con la quale si è delineata una ricca prospettiva di progetti corali e collaborazioni artistiche.

Alcune esecuzioni al suo attivo: Gloria di A.Vivaldi RV 589, A.Vivaldi Beatus Vir RV 598, A.Dvorak Messa in re magg. op 86, J.G.Rheinberger  Stabat Mater op.138; programmi a tema con brani di autori vari dal primo Seicento ad oggi (T.Tallis, W.Byrd, J.S.Bach, W.A.Mozart, M.Duruflè, L.Perosi, M.Hogan, B.Chilcott).

In prossima esecuzione: The Armed Mass di J.Jenkins e Missa Papae Francisci di Ennio Morricone.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium