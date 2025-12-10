Il sindaco di Bra Gianni Fogliato accoglie il nuovo questore Rosanna Minucci

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato ha incontrato questa mattina, mercoledì 10 dicembre, in Municipio a Bra, il nuovo questore Rosanna Minucci, che dal 1 dicembre ha assunto l’incarico in sostituzione di Carmine Rocco Grassi, destinato a Parma.

Da parte del sindaco Gianni Fogliato, il saluto della Città di Bra e l’augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, che rappresenta per la dottoressa Minucci anche un ritorno nella provincia in cui ha svolto una buona parte della sua carriera. Il primo cittadino ha assicurato al questore la consueta collaborazione da parte dell’Amministrazione, nelle rispettive competenze e nell’ottica di un’attenta sinergia, a favore del territorio e dei cittadini che lo vivono.

Presenti all’incontro anche il comandante della Polizia Locale di Bra Davide Detoma e il segretario generale Monica Basso.