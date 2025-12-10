Natale accende San Damiano e Cartignano: tre giorni di comunità nella bassa valle Maira con Borghi ritrovati

Saranno tre le iniziative di animazione e di incontro per bimbi e adulti in programma prima della pausa natalizia in bassa valle Maira, e precisamente a San Damiano Macra e a Cartignano, tutte organizzate nell'ambito del progetto Borghi ritrovati sostenuto dal PNRR (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra, ente proponente, Roccabruna e Cartignano, enti aggregati).

Si comincia venerdì 19 dicembre presso il Salone parrocchiale di San Damiano dove, dalle 16.30 alle 19.30, bimbe e bimbi dai 5 agli 11 anni d'età si cimenteranno in un laboratorio di pittura e di disegno guidati dallo scrittore Corrado Brignolo e ispirati dal suo libro intitolato Villa Felice.

Dopo una merenda offerta dagli organizzatori (alle 16.30), le partecipanti e i partecipanti avranno l'opportunità di scatenare la propria creatività fino alle 19.30.

La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a bibliotecasandamianomacra@gmail.com .

Sabato 20 dicembre sarà invece Cartignano a organizzare La notte dei lumini, con un programma fitto e articolato.

A partire dalle ore 15, nella struttura Polivalente e riscaldata, comincerà un laboratorio per grandi e piccoli dal titolo Crea il tuo lumino (insieme a Sissi Menardo). A seguire, merenda per tutte e tutti (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria).

Alle 17.15 prenderà invece avvio una passeggiata con i lumini tra le vie di Cartignano e poi Si spengono le luci e si accendono le stelle, iniziativa guidata dal geologo Enrico Collo che condurrà il pubblico partecipante alla scoperta delle costellazioni e delle tradizioni del cielo natalizio. Saranno disponibili anche due telescopi per l'osservazione diretta degli astri. Il ritrovo è fissato di fronte alla Bottega del Buon Cammino (si consiglia di portare con sé binocolo e torcia). Anche in questo caso la partecipazione è libera e gratuita.

Dalle 20, presso la struttura Polivalente, Cena a lume di candela a cura dalla Pro Loco di Cartignano al costo di 15 euro. Prenotazione obbligatoria.

Infine alle 21, nella medesima struttura Polivalente, sarà organizzato un Quiz-Game di cultura generale con un focus dedicato al tema dell'ecologia. Accesso libero e gratuito.

Per gli eventi che prevedono la prenotazione, mandare un messaggio WhatsApp a uno dei seguenti numeri: 3404658974 | 3391502952 | 3381698893 o scrivere a prolococartignano@hotmail.it .

Chiuderà gli eventi un'ultima iniziativa sostenuta dal PNRR. Nella giornata di domenica 21 dicembre, infatti, sempre a Cartignano e nell'ambito del tradizionale Mercatino di Natale, concerto di musica occitana del gruppo i Sonadors. Appuntamento alle 14.30 presso la struttura Polivalente. Partecipazione gratuita.

Per conoscere tutte le iniziative promosse nell'ambito di Borghi ritrovati (PNRR) visitare il sito www.borghiritrovativallemaira.it o i canali Instagram e FaceBook del progetto.