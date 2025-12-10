Sopralluogo della Provincia al cantiere del nuovo istituto “Guala” di Bra

Ieri, martedì 9 dicembre, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il vicepresidente Massimo Antoniotti hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del nuovo complesso scolastico dell’I.I.S. “Guala”, accompagnati dal dirigente del Settore Edilizia scolastica Fabrizio Freni. Ad accoglierli e guidarli lungo l’area dei lavori è stato il capocantiere Leonardo Di Maggio, che ha illustrato l’avanzamento dell’opera e le prossime fasi operative.

Il nuovo edificio, destinato ad accogliere oltre 900 studenti, rappresenta uno degli interventi più significativi nel panorama dell’edilizia scolastica provinciale. Il progetto, firmato dallo Studio Kuadra di Cuneo, prevede un investimento complessivo di 9 milioni e 700 mila euro, con lavori affidati alla Preve Costruzioni di Mondovì.





Il plesso si svilupperà su quattro piani fuori terra, ciascuno con una superficie lorda di circa 1.000 metri quadrati, e sarà dotato di spazi moderni, funzionali e pienamente rispondenti alle esigenze della didattica contemporanea. Tra le dotazioni principali spiccano una palestra di 850 mq, un campo sportivo polivalente all’aperto per basket e pallavolo e un’aula magna attrezzata con sala regia e predisposizione per l’utilizzo come auditorium.

La visita si è conclusa con un bilancio positivo sull’andamento del cantiere, che procede secondo le tempistiche programmate, confermando l’impegno della Provincia di Cuneo nel garantire agli studenti strutture moderne, sicure e all’avanguardia.



