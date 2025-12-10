 / Eventi

Auser Cuneo accoglie dicembre con storie, memoria e solidarietà: due appuntamenti imperdibili

Giovedì 18 dicembre visita guidata alle tombe monumentali con il Prof. Cerutti, venerdì 19 la presentazione del libro "Pallina" di Gianfranco Conforti. Iniziative gratuite per combattere la solitudine e costruire comunità

Cimitero Monumentale di Cuneo - fotografia di Domenico Olivero

Conclusi gli incontri di aggiornamento per i volontari – culminati con la lezione a Fossano sulla gestione di eventuali malori durante gli accompagnamenti – Auser Cuneo e vallate propone due iniziative che coniugano cultura, memoria e solidarietà per i prossimi giorni di dicembre.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 10, il prof. Giovanni Cerutti guiderà una visita alle tombe monumentali di Cuneo. L'appuntamento è davanti all'entrata principale del Cimitero, dove Cerutti illustrerà i significati storici, artistici e umani dei più significativi angoli del luogo. Il professore è autore del libro "Cuneo del silenzio", un'opera che racconta cosa ci dicono, silenziosamente, le ultime dimore dei nostri concittadini, più o meno illustri, che ci hanno preceduto.

Il giorno successivo, venerdì 19 dicembre dalle 17:30 alle 19, presso la Casa del Quartiere Donatello in via Augusto Rostagni 23/L, avrà luogo la presentazione del libro "Pallina. Gli animali da compagnia migliorano i rapporti umani?" di Gianfranco Conforti. L'opera affronta il rapporto con gli animali d'affezione, ma non solo: approfondisce anche le tematiche delle relazioni umane, sostenendo che i problemi non possono essere risolti da soli, bensì facendo comunità fra persone. Questo primo appuntamento inaugura una serie di presentazioni volte a illustrare le attività di Auser, sia a livello locale che nazionale. Lo slogan del tesseramento Auser 2026 è "Esci di casa, entra nell'Auser", un invito a superare la solitudine proponendo una vita attiva e propositiva.

All'evento saranno presenti Alfio Arcidiacono, presidente provinciale Auser, e Patrizia Cometto, presidente di Auser Cuneo e vallate. Il ricavato dalla vendita del libro durante le presentazioni sarà destinato all'acquisto di un'automobile per accompagnare anziani e persone fragili per l'Auser di Cuneo.

Entrambe le iniziative sono libere a tutti e completamente gratuite.

