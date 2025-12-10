Auser Cuneo accoglie dicembre con storie, memoria e solidarietà: due appuntamenti imperdibili

Conclusi gli incontri di aggiornamento per i volontari – culminati con la lezione a Fossano sulla gestione di eventuali malori durante gli accompagnamenti – Auser Cuneo e vallate propone due iniziative che coniugano cultura, memoria e solidarietà per i prossimi giorni di dicembre.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 10, il prof. Giovanni Cerutti guiderà una visita alle tombe monumentali di Cuneo. L'appuntamento è davanti all'entrata principale del Cimitero, dove Cerutti illustrerà i significati storici, artistici e umani dei più significativi angoli del luogo. Il professore è autore del libro "Cuneo del silenzio", un'opera che racconta cosa ci dicono, silenziosamente, le ultime dimore dei nostri concittadini, più o meno illustri, che ci hanno preceduto.

Il giorno successivo, venerdì 19 dicembre dalle 17:30 alle 19, presso la Casa del Quartiere Donatello in via Augusto Rostagni 23/L, avrà luogo la presentazione del libro "Pallina. Gli animali da compagnia migliorano i rapporti umani?" di Gianfranco Conforti. L'opera affronta il rapporto con gli animali d'affezione, ma non solo: approfondisce anche le tematiche delle relazioni umane, sostenendo che i problemi non possono essere risolti da soli, bensì facendo comunità fra persone. Questo primo appuntamento inaugura una serie di presentazioni volte a illustrare le attività di Auser, sia a livello locale che nazionale. Lo slogan del tesseramento Auser 2026 è "Esci di casa, entra nell'Auser", un invito a superare la solitudine proponendo una vita attiva e propositiva.

All'evento saranno presenti Alfio Arcidiacono, presidente provinciale Auser, e Patrizia Cometto, presidente di Auser Cuneo e vallate. Il ricavato dalla vendita del libro durante le presentazioni sarà destinato all'acquisto di un'automobile per accompagnare anziani e persone fragili per l'Auser di Cuneo.

Entrambe le iniziative sono libere a tutti e completamente gratuite.