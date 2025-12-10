In fiamme un garage a Dronero, evacuati gli abitanti di una palazzina

È in corso questa mattina, mercoledì 10 dicembre, un intervento da parte dei Vigili del Fuoco per domare un incendio divampato nel garage di una palazzina in via Roburent, nel comune di Dronero.



La telefonata con la richiesta di soccorso è giunta alle 6.30, con diversi i mezzi che stanno intervenendo sul luogo. I soccorritori stanno cercando di domare le fiamme ed al momento non risulterebbero se ci sono persone coinvolte. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo con autoscala e autobotte e i volontari di Busca.



L'intero palazzo, composto da più unità abitative, è stato evacuato per ragioni di sicurezza.



Nella cittadina è il secondo episodio a distanza di pochi giorni, dopo l’incendio avvenuto domenica (7 dicembre), in una palazzina in via Vittorio Alfieri, dove è stato poi purtroppo rinvenuto il corpo senza vita dell’impresario edile Adriano Pasero.



