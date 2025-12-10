Bra, i Frati cappuccini invitano ad una serie di catechesi per adulti

I Frati cappuccini di Bra hanno aperto il loro convento per una serie di catechesi per adulti dal titolo “Voi siete sale, voi siete luce”.

Questi appuntamenti per il 2025/26 hanno cadenza mensile e iniziano tutti alle ore 21 nei locali del convento.

Incontro in calendario mercoledì 10 dicembre per seguire la via della santità secondo l'evangelista Matteo.

L’iniziativa vuole essere un momento di crescita spirituale, che potrà aiutare ognuno di noi a trovare nella propria vita quotidiana spazi di silenzio, di meditazione e di ascolto della Parola di Dio.

Ecco le prossime date nel convento di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42): 14 gennaio; 18 febbraio; 18 marzo; 22 aprile; 20 maggio; 24 giugno.