Il presepe di Villanova Solaro compie 40 anni!

Il presepe di Villanova Solaro giunge alla 40° edizione, oltre 120 movimenti meccanici per celebrare l’arrivo del Santo Natale Il paese di Villanova Solaro vanta una lunga tradizione per il Presepe. Già negli anni’50 la nascita di Gesù veniva rappresentata in una piccola cappella laterale situata all’interno della Parrocchia di San Martino.

Lo spostamento nel salone adiacente alla Chiesa, grazie alla maggiore disponibilità di spazio, ha reso possibile l’inserimento di movimenti meccanici. Da allora sono passati 40 anni, durante i quali le innovazioni sono diventate sempre più curate e dettagliate.

Attualmente si contano più di 120 statue in movimento, tutte realizzate artigianalmente dai componenti del gruppo. Questo allestimento rappresenta fedelmente i nostri tipici ambienti rurali (sia di pianura che alpini), facendo riaffiorare i ricordi dei mestieri che furono.

Particolarità di questa rappresentazione è l’inserimento nel suo paesaggio di edifici del nostro paese: la parrocchia con la canonica, il Castello dei Solaro, il santuario della Madonna della Noce, l’ala comunale, l’asilo in tipico stile Liberty e il palazzo comunale.

Di notevole pregio storico è il gruppo ligneo dei magi, accuratamente scolpito a mano e risalente all’800.

Di grande interesse e sempre molto apprezzata dai visitatori è la parte invernale che, con una realistica e copiosa nevicata, imbianca questa vallata animata da cervi, stambecchi, cinghiali e personaggi indaffarati a compiere le loro attività. Oggi il presepe copre una superficie di quasi 200 metri quadri e richiede circa 1200 ore di lavoro (a partire dalla seconda settimana di settembre).

Attualmente il Presepe conta all’incirca 10.000 visitatori distribuiti nei 30 giorni di apertura, dimostrandosi un punto di riferimento fisso per chiunque voglia vivere in maniera unica l’atmosfera del Santo Natale.



40° EDIZIONE

ORARIO APERTURA PRESEPIO

Dal 21 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Aperto tutti i giorni al pomeriggio

Festivi: 10:00 – 12:00 / 14:00 – 18:30

Feriali: 14:00 – 18:30

APERTURE STRAORDINARIE

14 dicembre 2025 – 10-11 gennaio 2026