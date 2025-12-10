"Canto di Natale": con una favola musicale, la scuola Suzuki di Saluzzo porge gli auguri alla città

“Canto di natale” è il XXIV concerto di Natale offerto alla citta’ dalla scuola Suzuki di Saluzzo in collaborazione con il Comune, la Fondazione Cassa risparmio di Saluzzo e la fondazione Bertoni.

La data è sabato 20 dicembre al Monastero della Stella Piazzetta della Trinità ,4. A porgere gli auguri a tutti sarà una favola musicale per voce recitante con proiezioni multimediali tratte dai più famosi film di animazione, accompagnata dall’orchestra di chitarre, in un programma ideato da Elio Galvagno, storico fondatore della scuola. Vedrà protagonisti i piccoli Musici Suzuki saluzzesi in concerto diretti da Elio e Francesca Galvagno. Lucetta Paschetta, sarà la voce recitante.

Il Canto di Natale prevede due appuntamenti:

Alle 17.30 per i bambini dei nidi e delle scuole materne

Alle 21 per gli alunni delle elementari, accompagnati da famiglie e amici.

Lo spettacolo del 20 dicembre presenterà una versione rinnovata rispetto a quella dell’evento del 18 ottobre “Young Sound Tracks of Disney”: spiega Galvagno - "la favola, letta dalla a voce recitante di Lucetta Paschetta, introdurrà i video-filmati resi sonori dalle musiche eseguite da I Piccoli Musici Suzuki. Il racconto coinvolgerà i bambini nella risoluzione di un divertente indovinello finale: a tutti i bambini e ragazzi sarà donato un simpatico omaggio!

Il concerto si concluderà con il brano “Oh what a Merry Christmas Day” dei compositori Kostal & Searles, trascritto per l’occasione per un quartetto di chitarre: questo brano, che dà il titolo ai due eventi, è la colonna sonora del cartone animato “Canto di Natale” di W. Disney del 1984, che venne tratto dal libro di Charles Dickens “Canto di Natale”.

Mary Poppins, il Re Leone, Aladin, i Pirati dei Caraibi, Cenerentola, la Famiglia Addams, la Sirenetta, Crudelia de Moon, Frozen sono solo alcuni dei video che vedremo: la proiezione delle scene più famose di questi film con l’esecuzione delle colonne sonore suonate dal vivo ci accompagneranno in un magico concerto dedicato ai bambini di tutte le età e a tutti quanti si vorranno sentire ancora un po’ bambini per almeno una serata".

Le pareti del Monastero si illumineranno con fantastiche proiezioni che avvolgeranno pubblico e musicisti in ambientazioni pronte a stupire la fantasia di tutti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.