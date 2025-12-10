L’incredibile David Göttler è in arrivo in Alta Valle Maira

Per tutti gli amanti della montagna e dell'avventura è in arrivo in Alta Valle Maira un appuntamento assolutamente imperdibile.



Il Comune di Prazzo è entusiasta di annunciare l’incontro con David Göttler, uno degli alpinisti più forti e rispettati al mondo, protagonista di una serata speciale il 27 dicembre, alle ore 20.30, presso la Scuderia di Prazzo Inferiore.





“Per me, se non riesci a raggiungere la base di una montagna con i tuoi sforzi, non l’hai scalata davvero.”



Bavarese, classe 1978, guida alpina UIAGM e videomaker professionista, Göttler ha firmato alcune delle imprese più iconiche dell'alpinismo moderno, distinguendosi per stile, eleganza evisione. Sarà un’occasione unica, per incontrare ed ascoltare dal vivo il racconto di un atleta straordinario.





Il pubblico potrà rivivere le sue ascensioni più celebri, scoprire retroscena inediti e conoscere i progetti che lo attendono sulle montagne più affascinanti e impegnative del pianeta. Tra le imprese, quella alle ore 9:45 del 21 maggio 2022, raggiungendo la vetta dell'Everest senza ossigeno supplementare, che di David Göttler ha segnato il sesto ottomila dopo Gasherbrum II, Broad Peak, Dhaulagiri, Lhotse e Makalu. Ha superato per 7 volte la quota degli 8.000 metri senza l’utilizzo di ossigeno supplementare e senza il supporto dei portatori sherpa. La sua ultima impresa, compiuta nel luglio di quest’anno, è straordinaria: dopo aver raggiunto la vetta del Nanga Parbat (8.126 m) in stile alpino, attraverso la parete Rupal, ha effettuato la discesa con il suo parapendio, compiendo così il primo volo nella storia di questa montagna leggendaria.



“Siamo davvero felici e onorati - dice il sindaco Gabriele Lice - il 27 dicembre sarà un'opportunità da non perdere per respirare l'emozione dell'alta quota e lasciarsi ispirare da una delle figure più carismatiche dell'alpinismo contemporaneo.”



L'evento è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.