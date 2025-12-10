Torna il Memorial Nathalie Pochard: domenica 21 dicembre a Boves l'ottava edizione della corsa solidale

"Il sorriso è la distanza più breve tra due persone". Con questa citazione di Victor Borge, domenica 21 dicembre torna a Boves l'8° Memorial Nathalie Pochard, manifestazione podistica non competitiva che unisce sport e solidarietà nel ricordo di Nathalie, compagna di fatica, sudore e soddisfazioni nella corsa e nella vita.

L'appuntamento è fissato per le 9.30 in Piazza Mottini, davanti alla Pasticceria Beccaria, con partenza della camminata alle 10 e della corsa alle 10.40. Il percorso, omologato Fidal, si svilupperà per circa 6 km attraverso il territorio bovesano ed è aperto a tutti, camminatori e corridori di ogni età e livello.

L'edizione 2025 del Memorial segna l'inizio di un importante progetto triennale: per i prossimi tre anni, la manifestazione sosterrà le scuole materne bovesane, realtà educative fondamentali per il territorio. Come sottolineato dagli organizzatori attraverso una citazione di Jean-Jacques Rousseau: "Amate l'infanzia; favoritene i giochi, le gioie, le amabili inclinazioni. Chi di voi non ha rimpianto talvolta questa età in cui il riso non si spegne mai sulle labbra e l'anima è sempre serena?"

Particolare attenzione sarà dedicata alla Scuola dell'Infanzia "Divina Provvidenza", nata nel 1879 come "Asilo d'Infanzia" per accogliere un centinaio di bambini residenti nella frazione Rivoira. Oggi l'ente, che opera senza scopo di lucro nella sfera educativo-religiosa, comprende anche un Micro Nido aperto a settembre 2025. Entrambe le realtà sviluppano una progettazione annuale centrata su momenti di cura, accoglienza, esperienze di gioco e attività orientate, all'interno di spazi che trasmettono familiarità e curiosità, promuovendo il consolidamento dell'identità, la progressiva autonomia e la conquista delle competenze dei piccoli alunni.

Sin dalla prima edizione, Boves Run si propone di sostenere con semplicità chi si adopera per aiutare chi si trova in situazione di difficoltà o disagio. La funzione educativa delle scuole materne viene riconosciuta come fondamentale, rappresentando uno dei primi ambiti in cui il bambino impara a socializzare e a comprendere l'importanza dello stare insieme.

L'iscrizione alla manifestazione prevede un'offerta libera, il cui ricavato andrà interamente a sostegno del progetto benefico. Al termine della corsa è previsto un ricco ristoro per tutti i partecipanti. Durante l'evento sarà garantita la presenza di servizio medico con ambulanza.

Il Memorial rappresenta anche un'occasione per la comunità bovesana di ritrovarsi e scambiarsi gli auguri di Natale, continuando a ricordare il sorriso e l'amicizia di Nathalie Pochard.