Eventi | 10 dicembre 2025, 14:33

"Aggiungi un posto a tavola": a Bra l'integrazione passa dalla condivisione del pranzo di Natale

Il SAI Cuneo lancia un'iniziativa solidale per le festività: le famiglie braidesi invitate ad aprire le porte di casa ai rifugiati per condividere i momenti conviviali delle feste

&quot;Aggiungi un posto a tavola&quot;: a Bra l'integrazione passa dalla condivisione del pranzo di Natale

Condividere la gioia di un pranzo o di una cena di Natale con una persona o una famiglia rifugiata invitandole a casa propria. È questo l'invito che il SAI Cuneo (Sistema Accoglienza Integrazione) rivolge ai cittadini di Bra attraverso l'iniziativa "Aggiungi un posto a tavola".

Il progetto, che andrà avanti per tutto il tempo delle festività natalizie, propone ai braidesi di aprire le porte di casa per accogliere persone rifugiate durante i momenti conviviali tipici del periodo natalizio. Un'opportunità per trasformare le tradizionali tavole delle feste in occasioni di incontro e condivisione.

Per avere informazioni e aderire all'iniziativa, è possibile contattare Annalia al numero 338 5070192. Il termine per manifestare la propria disponibilità è fissato al 15 dicembre, mentre gli incontri potranno essere organizzati durante tutto il periodo delle festività natalizie.

redazione

